Quadro di Achille Lauro, prima serata Sanremo 2021/ Il tema è l’amore?

IL PRIMO QUADRO DI ACHILLE LAURO DI SANREMO 2021 SARÀ CON FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA?

C’è grande curiosità attorno al “quadro” con cui oggi Achille Lauro debutterà al Festival di Sanremo 2021 nella prima serata. Il cantante, che ci ha abituato a look trasgressivi e spesso dissacranti, ha già “spoilerato” il tema dei quadri che porterà sul palco dell’Ariston essendo tra gli ospiti. «Sarò un velo di mistero sulla vita, sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sarò sessualmente tutto, genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore», ha dichiarato. Tra i protagonisti di un quadro, in particolare, ci sono Francesca Barra e Claudio Santamaria, ma quel che non si sa ancora è se saranno loro a salire sul palco per il Quadro della prima serata del Festival di Sanremo. «Amiche mie, sono arrivata a Sanremo per il #festivaldisanremo, come avrete letto io e @claudio_santamaria saremo “immortalati” nel quadro di @achilleidol», ha scritto Francesca Barra, senza però rivelare nulla.

Si è limitata infatti a descrivere tutta la sua emozione, legata anche al fatto che la kermesse la riporta ai ricordi delle edizioni viste con la nonna. Il marito Claudio Santamaria però ha condiviso una foto in cui sono ritratti tutti e tre insieme, vestiti uguali con pantaloni neri e camicia bordeaux macchiata sul davanti da alcune pennellate colore oro.

SANREMO 2021, 5 QUADRI PER UN TEMA: I PERSONAGGI COINVOLTI

Tra il Quadro della prima serata del Festival di Sanremo 2021 e gli altri che verranno presentati da Achille Lauro c’è un legame, un filo conduttore: una parola, quindi un concetto. «5 lettere. 5 quadri. 5 anime. 5 benedizioni», questi sono gli indizi forniti dal cantante su Instagram che per l’occasione ha rispolverato il noto Gioco dell’Impiccato. Ha poi fatto riferimento ad una parola con cinque lettere. Amore? È la prima parola che ci viene in mente, anche perché proprio all’amore ha dedicato il quadro e l’omonima performance contro la discriminazione di genere e i pregiudizi sul “diverso”. Di certo c’è solo la lista dei personaggi coinvolti: il primo ballerino dell’Opera di Roma Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Li ha anticipati Amadeus in conferenza stampa, senza però fornire alcuna anticipazione in merito all’ordine in relazione alle serate. Non mancano le anticipazioni. Monica Guerritore taggando Achille Lauro ha pubblicato un video con sottofondo musicale “Dance me to the end of love” di Leonard Cohen, con immagini legate a diversi contesti teatrali.

