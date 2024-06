Quale dieta scegliere? Dalla chetogenica all’intermittente/ Gli esperti “La Mediterranea è la migliore”

Si parla di diete stamane negli studi di Mattino4, in diretta su Rete 4. In collegamento diversi esperti fra cui il dottor Yari Rossi, che ha parlato della dieta chetogenica, una delle più in voga negli ultimi anni: “La dieta Chetogenica io la definisco una terapia, nasce per alcuni soggetti che soffrivano di attacchi epilettici, riducendo in questi soggetti i carboidrati sembravano diminuire di molto le convulsioni, il nostro corpo va incontro ad un processo chiamato chetosi, i grassi si bruciano trasformandosi in energia. Assumiamo meno energia del normale ma io mi sono fatto più volte una domanda: perchè spingersi verso un regime così drastico visto che con la dieta mediterranea potremmo ottenere gli stessi benefici?”.

Ha preso poi la parola un altro nutrizionista, leggasi Nicola Sorrentino, che si è soffermato su un farmaco anti diabete che viene usato spesso e volentieri per dimagrire, il semaglutide: “La terapia viene prescritta dal medico specialista, da lunedì esce un nuovo farmaco per l’Italia registrato per l’obesità e un diabete. Ricordiamo che l’obesità è una malattia e spalanca le porte ad altre malattie come ipertensione, diabete, colesterolo e ancora e ancora. Nessun farmaco inoltre funziona se non si abbina uno stile di vita corretto e una giusta alimentazione”.

LE DIETE A MATTINO4, SORRENTINO: “LA PASTA CON LE CIME DI RAPE…”

Sulla dieta mediterranea: “La pasta con le cime di rape è un piatto completo soprattutto se ci mettiamo anche dei legumi, ricordatevi che non c’è niente che fa ingrassare è la quantità che fa ingrassare”.

Nicola Sorrentino ha proseguito: “La dieta dell’acqua? L’acqua va abbinata alla corretta alimentazione, il nostro organismo ha una temperatura di 36-37 gradi, se io la introduco a 15 gradi quell’acqua si deve per forza trasformare e si consumano calorie. Se poi l’acqua è anche gassata ci toglie il senso di sazietà anestetizzando le papille, ci aiuta a mangiare meno. L’acqua leggermente fresca prima dei pasti ci aiuta”. Sul vino: “Un bicchiere di vino va bene”.

LE DIETE A MATTINO4, LA DOTTORESSA TURLA E L’INTERMITTENTE

La dottoressa Turla ha invece parlato della dieta intermittente: “Esistono varie forme di digiuno, la più conosciuta è quella del digiuno 16-8, si mangia per 8 ore e si digiuna per 16: si fa una buona colazione, due spuntini a mattina e pomeriggio, poi un pranzo e si salta la cena, si smette di mangiare dalle 16:30 in poi, fino alla mattina successiva”.

Si tratta di una dieta che si può proseguire sempre, e il “digiuno può essere applicato anche solo due volte a settimana. Si può mangiare quello che si vuole? Bisogna sempre applicare i principi della dieta mediterranea, non dobbiamo sbilanciare. Si dorme bene? Se si seguono le buone regole alimentari si dorme meglio, la qualità del sonno migliora perchè si va a letto alleggeriti”.

