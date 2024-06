Dieta a base di proteine favorisce perdita di peso/ Il ruolo cruciale del microbiota nel piano alimentare

Adottare una dieta ricca di proteine potrebbe aiutare a perdere peso in maniera semplice. Lo attestano alcuni studi recenti, precisando come la composizione del microbiota intestinale, un insieme di microrganismi che regolano la nostra digestione, sia cruciale per quanto riguarda la nostra salute e nel contempo anche nella perdita di peso. Ovviamente la dieta, il nostro piano alimentare, va ad incidere pesantemente sul funzionamento corretto o meno del microbiota, ed è in particolare lo studio condotto dall’Università dell’Illinois a Chicago, a sottolinearlo.

Il lavoro in questione è stato presentato l’ASM Microbe 2024, ed ha appunto rivelato che tutte quelle diete che sono ricche di proteine, influenzano in maniera significativa i batteri intestinali nonché i loro sottoprodotti, risultando poi decisive nella perdita di peso e nella composizione corporea. Lo studio ha riguardato 16 topi che sono stati alimentati con una dieta a base di carboidrati per due settimane, e poi quattro diversi regimi dietetici proteici.

DIETA A BASE DI PROTEINE FAVORISCE PERDITA DI PESO: LO STUDIO

I ricercatori hanno quindi monitorato con attenzione il comportamento degli stessi roditori, e in particolare il cambiamento nel grasso corporeo e nella massa muscolare. Dopo di che, attraverso tecniche di sequenziamento del DNA, hanno analizzato i batteri intestinali dei topi, e come gli stessi sono cambiati a seguito di una dieta proteica. E’ stato così dimostrato che il microbiota intestinale rispondeva in modo differente a seconda del tipo di dieta.

E’ emerso che la combinazione del 5 per cento di aminoacidi a catena ramificata unita al 5 per cento di aminoacidi aromatici, ha permesso di ottenere la maggiore riduzione del peso, mentre una dieta con il 10% di aminoacidi aromatici, ha dimostrato una percentuale più bassa di massa grassa ma nel contempo un aumento del peso più elevato. Ma con quale meccanismo incidono i microbiota? Gli aminoacidi aromatici sono coinvolti in quanto precursori dei neurotrasmettitori, e sono considerati essenziali per mantenere le funzioni biologiche standard.

DIETA A BASE DI PROTEINE FAVORISCE PERDITA DI PESO: COME FUNZIONA IL MICROBIOTA

Gli aminoacidi invece a catena ramificata, riguardano le proteine muscolari e mantengono la loro funzione. Si tratta quindi di proteine che se apportate nella giusta quantità facilitano una perdita di peso e una vita sana. Ma dove si trovano le proteine? In tutti gli alimenti di origini animale, come ad esempio carne, pesce, uova e latte, ma anche nei legumi, nella frutta con il guscio, e anche nei cereali.

Secondo Alyssa Simpson, dietista e nutrizionista gastrointestinale, ha ricordato come il microbiota possa agire alterando l’efficienza con le calorie vengono estratte dal cibo. Alcuni batteri, invece, possono permettere di migliorare l’assorbimento calorico, contribuendo quindi all’aumento di peso e ciò potrebbe essere molto utile per le persone sottopeso o coloro che intendo mettere su massa muscolare. Infine ci sono quelli dannosi che promuovono l’infiammazione e l’accumulo di grasso.

