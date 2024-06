Dieta per l’estate 2024 tramite l’IA?/ Come arricchirla e personalizzarla con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale o IA, ha ormai pervaso la maggior parte dei campi che viviamo nel quotidiano ed è arrivata anche nel food. Ad esempio può essere molto utile per personalizzare o arricchire una dieta per l’estate del 2024, in vista di una prova costume che è ormai decisamente imminente. Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport attraverso il suo sito online, sottolineando appunto l’apporto prezioso che un modello basato sull’intelligenza artificiale può dare a chi cerca un piano alimentare sano.

Come ricordiamo sempre, è fondamentale affidarsi ad esperti e medici specialisti e nutrizionisti e al fai da te, ma l’IA potremmo comunque sfruttarla ad esempio facendoci consigliare delle ricette a base di determinate proteine, o magari utili per favorire l’abbronzatura, o ancora un pranzo gustoso a base vegetale e via discorrendo. Di conseguenza lo strumento tecnologico non andrà mai a sostituire il medico ma se mai ad integrarlo, ad arricchirlo. Si possono così creare delle diete personalizzate inserendo ad esempio le nostre abitudini alimentari, cosa ci piace e cosa meno, a cosa siamo allergici e tutte quelle informazioni utili di modo da ottenere un regime da seguire, un menù settimanale bilanciato e sano.

DIETA PER L’ESTATE 2024 TRAMITE L’IA? NO AL FAI DA TE

L’intelligenza artificiale è dotata di algoritmi che le permettono di analizzare in brevissimo tempo una quantità pressochè infinita di informazioni, e di conseguenza può tenere in considerazione, nel redigere una dieta, fattori come l’età, l’altezza, il peso, l’attivo fisica svolta. E’ fondamentale però formarsi al meglio sull’utilizzo dell’IA e come detto sopra, bisogna fare in modo che il nutrizionista o comunque il medico specialista, supervisioni i consigli tecnologici approvandoli o meno.

Guai infatti al fai da te o al seguire le “diete di moda” pubblicizzate da pseudo influencer: si può infatti perdere peso ma con il rischio che una volta smesso il piano alimentare lo si rimetta più velocemente di prima. Con l’intelligenza artificiale applicata alla dieta, come ricorda La Gazzetta dello Sport, si può ottenere una personalizzazione in base a preferenze e restrizioni dietetiche; c’è inoltre il fattore accessibilità, tenendo conto che l’IA si può usare tramite smartphone, quindi decisamente comodo.

DIETA PER L’ESTATE 2024 TRAMITE L’IA? PER COSA PUÒ ESSERE UTILE

C’è infine l’educazione, apprendendo grazie ai suggerimenti cosa sia una dieta equilibrata e scelte alimentari sane. Ad oggi i modelli più diffusi sono ChatGPT, Gemini o Claude, e possono aiutare una persona sul come ottenere un perfetto bilanciamento dei nutrienti, ma anche ottenere un piano alimentare in base al proprio allenamento. I risultati vengono inoltre monitorati giornalmente, registrando il numero di calorie introdotte ogni giorno nel nostro organismo, e suggerire eventuali correzioni in corso d’opera.

Ad esempio se una persona scopre di avere poco ferro può rivolgersi all’IA chiedendo: “Quali alimenti dovrei aggiungere alla mia dieta per aumentare l’apporto di ferro?”. Infine l’intelligenza artificiale può essere molto utile per fare una spesa senza sprechi e trovare facilmente delle ricette gustose e sane per bambini.











