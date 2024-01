Quando sceglie Brando a Uomini e Donne?/ Problemi con Beatriz, gesto per Raffaella: le anticipazioni

Quando c’è la scelta di Brando a Uomini e Donne? Ancora problemi per il tronista: le anticipazioni

Nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2024 ci sono state le nuove registrazioni di Uomini e Donne, durante le quali si è tornati a parlare del trono di Brando. Se Cristian Forti ha fatto la sua scelta pochi giorni fa, poi ricaduta su Valentina Pesaresi, il suo ‘collega’ di trono non sembra ancora essere pronto al grande annuncio. Stando infatti alle anticipazioni delle registrazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, in studio non si è parlato di scelta, né è stata annunciata la data in cui Brando farò il suo annuncio.

Il tronista, d’altronde, è ancora sballottato tra due ragazze in particolare: Beatriz da una parte, Raffaella dall’altra. Nelle ultime settimane, il tronista si è ritrovato a dover rincorrere prima l’una poi l’altra, cercando di mantenerle in studio fino alla fine di questo tortuoso percorso; e le ultime registrazioni non sono stata meno difficoltose per lui.

Uomini e Donne, Brando tra Beatriz e Raffaella: prima bacia una, poi rincorre l’altra

In quella di lunedì 22 gennaio, Brando è andato a riprendere Beatriz. L’esterna è stata poi coronata da un bacio che ha scatenato l’ira di Raffaella, che ha così abbandonato lo studio. Brando è allora uscito per andare a riprenderla, non sono più rientrati. Si è ripartiti però da qui nella registrazione del 23 gennaio.

Si scopre infatti che Brando è andato a riprendere Raffaella dopo la sua uscita e subito dopo ha fatto un’esterna con lei. È stata allora Beatriz a reagire male: la corteggiatrice se n’è andata ancora una volta, accusando Brandi di esser stato già per quaranta minuti con Raffaella fuori dallo studio. Il tronista ha allora deciso di rincorrerla e andare a riprenderla. Nessun cenno, tuttavia, alla scelta di Brando e a quando avverrà. Pare che il tronista abbia ancora dei dubbi da sciogliere.

