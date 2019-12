Quando si giocano i sedicesimi di Europa League?/ Ecco le date

Nel giorno del sorteggio, i tifosi di Inter e Roma certamente si staranno chiedendo: quando si giocano i sedicesimi di Europa League? Andiamo allora a presentare le date, tenendo conto del fatto che in Europa League – a differenza della Champions – le partite sono tutte di giovedì ed inoltre non c’è possibilità di suddividere i turni su più settimane, dal momento che l’Europa League ha un turno in più da vivere e ci proporrà sedicesimi e ottavi nel periodo in cui la “sorella maggiore” avrà solo gli ottavi. Appuntamento per le partite d’andata dunque giovedì 20 febbraio, mentre al ritorno la data sarà quella di giovedì 27 febbraio 2020, esattamente una settimana dopo.

QUANDO SI GIOCANO I SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE? INFO UTILI

Dunque: sono già note le date in cui Inter e Roma giocheranno i sedicesimi di Europa League. Possiamo aggiungere che la Roma sarà in casa giovedì 20 all’andata mentre l’Inter sarà di scena a San Siro nel ritorno, dunque il giorno 27. Questo perché i giallorossi non sono teste di serie mentre i nerazzurri sì. Resta semplicemente da capire se le partite saranno nella fascia delle ore 19 oppure delle 21: in linea di massima, chi giocherà l’andata alle 19 vivrà il ritorno alle 21 e viceversa, salvo esigenze di fuso orario in caso di avversarie dell’Est Europa. Infine, uno sguardo un po’ più avanti: in caso di qualificazione, gli ottavi saranno giovedì 12 marzo (andata) e giovedì 19 marzo per il ritorno.

