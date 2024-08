Quando va in onda Uomini e Donne 2024/2025? Maria De Filippi pronta al ritorno

La data d’inizio c’è: Uomini e Donne torna in onda lunedì 9 settembre 2024 sempre a partire dalle 14.45 fino alle 16.10 circa su Canale5. Maria De Filippi sarà come sempre al timone del dating show in cui ragazzi e ragazze si mettono in gioco per trovare l’amore della loro vita. I tronisti del Trono Classico saranno volti nuovi o già noti? Dalle registrazioni avvenute proprio oggi si è scoperto che sono i due nuovi tronisti Michele Longobardi e Alessio, e le nuove tronista Francesca Sorrentino ed una clamorosa sorpresa.

E non è tutto perché ovviamente ritornerà anche il Trono Over di Uomini e Donne con i cavalieri e le dame storiche, si sottolinea anche il ritorno di Armando Incarnato. Tutti si sottoporranno ai commenti e dei giudizi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ci sarà anche Tinì Cansino ma i suoi commenti non sono feroci come quelli degli altri due. Si susseguono inoltre anche i rumor, Amedeo Venza sul Trono Classico da per certo la presenza di una ragazza ‘bionda e bellissima’ mentre il settimanale NuovoTv ha lanciato il nome di Mirko Brunetti dopo la rottura con Perla Vatiero.

Uomini e Donne 2024/2025 in onda da lunedì 9 settembre: ci saranno i protagonisti di Temptation Island

Tutto pronto dunque per il ritorno in onda del dating show più longevo e seguito della televisione italiana, Maria De Filippi e la sua squadra di autori continuano la ricerca dei nuovi tronisti e troniste, cavalieri e dame. E non è tutto perché in vista del debutto della stagione autunnale di Temptation Island 2024 saranno ospiti nelle nuove puntata di Uomini e Donne anche i protagonisti del reality dei sentimenti per raccontare, a distanza di pochi mesi da quella esperienza, come procedono le loro vite, sia di coloro che sono usciti insieme che di quelli che si sono lasciati. Insomma, ci sarà molta carne al fuoco e non resta che ricordare che l’appuntamento con la nuova edizione di Uomini e Donne è per lunedì 9 settembre 2024 dalle 14.45 su Canale5.