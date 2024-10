Quanto si spende in Italia per fare la spesa? Lo si evince da una interessante analisi da parte di Coldiretti con l’aiuto dei dati Istat, in merito ai consumi delle famiglie relative all’anno 2023. E’ stata stilata una classifica con le varie regioni che ci permette di capire nel dettaglio quanto si spende in Italia per fare la spesa. Il primo dato che salta all’occhio è che al supermercato si spende di più al sud che al nord, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia che è l’unica regione che emerge in un gruppo di regioni del centro sud.

Come sottolinea Cook del Corriere della Sera, la vetta spetta alla Campania con una media di 614 euro, davanti alla Sicilia, a quota 586 euro. Terza posizione e medaglia di legno per il sopracitato Friuli con 576 euro di spesa, davanti alla Calabria a quota 562 e al Molise, dove si spendono in media 555 euro a famiglia per fare la spesa al supermercato.

QUANTO SI SPENDE IN ITALIA PER FARE LA SPESA? I DATI REGIONE PER REGIONE

Per comprendere meglio quanto si spende in Italia per fare la spesa possiamo scorrere ulteriormente la classifica, dove troviamo le Marche con 547 euro, sei euro in più rispetti ai vicini dell’Abruzzo (541 euro), ma dietro alla Basilicata con 542 euro. Segue poi il Lazio a quota 538, che si piazza davanti all’Umbria, a completare la top 10 delle regioni più “spendaccione” a quota 530 euro.

Nella seconda colonna dell’elenco compaiono quindi varie regioni del settentrione, a cominciare dalla Valle d’Aosta a quota 529 euro, che supera di tre euro la media nazionale pari a 526 euro, quindi la Liguria staccata a qupota 477 euro a famiglia, davanti alla Puglia, un po’ a sorpresa, con 464 euro. Segue quindi la Sardegna, ben staccata con 415 euro. Ma per Cook la vera sorpresa sono il Trentino Alto Adige e la Lombardia, che sono le due regioni dove vi è il Pil pro capite più alto d’Italia, e che si piazzano in quanto a spesa al supermercato solo al 13esimo e al 15esimo posto.

QUANTO SI SPENDE IN ITALIA PER FARE LA SPESA? AL SUPERMERCATO IL 19% DEL BUDGET MENSILE

Ma quanto si spende in Italia per fare la spesa se rapportato al budget totale a disposizione? Il 19% delle entrate mensili, e si tratta della terza voce più importante per una famiglia dopo eventuale mutuo o affitto e le bollette di gas, luce e acqua. Numeri significativi che fanno quindi capire quanto gli italiani siano ancora legati alla tradizione del buon cibo e della cucina, e che nel contempo confermano quanto la regione Campania tenga ancora ad una spesa alimentare di qualità.

Anche l’anno scorso infatti, la regione con capoluogo Napoli era in vetta con una cifra di 552 euro, quindi di meno rispetto agli attuali 614 euro, con la Sicilia sempre in seconda posizione a quota 546. Lorenzo Bazzana, responsabile Coldiretti, racconta al Corriere della Sera, che per comprendere meglio questi numeri è fondamentale comprendere come cambiano i prezzi nelle varie regioni, ed inoltre, quanto i vari cittadini seguano o meno la nostra dieta mediterranea.