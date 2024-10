Nicki Bille Nielson è un ex giocatore ormai 36enne danese che ha militato nel campionato italiano giocando per Reggina, Martina Franca e Lucchese. Il 4 Settembre dopo aver compiuto un furto in un supermercato e avere rubato frutta, vino e vario cibo è stato arrestato, come riporta il quotidiano Ekstra Bladet. L’avventura italiana di Nicki Bille Nielson iniziò nel 2006 quando arrivò a Reggio Calabria. La storia calcistica di Nicki Bille Nielson è abbastanza travagliata, nella squadra calabrese giocò solamente sette partite per poi alternare presenze nella squadra del Martina Franca e Lucchese, la sua carriera calcistica non ha mai spiccato il volo pur essendo il calciatore una promesse del calcio danese.

Il culmine di questa parabola discendente della sua carriera è stato proprio il furto avvenuto il 4 Settembre. Dopo il furto essendo stato scoperto, gli è stato impedito dai dipendenti del supermercato di uscire è a quel punto che l’ex calciatore avrebbe perso la lucidità minacciando i presenti. «Ti romperò la mascella, quindi dovrai mangiare yogurt per sei settimane», sono queste le parole che avrebbe pronunciato il protagonista riportate dal quotidiano Ekstra Bladet. La condanna per lui è di un mese di carcere.

Nicki Bille Nielson, da giovane stella al carcere: la parabola discendente

Quella di Nicki Bille Nielson è la storia di una giovane promessa del calcio danese arrivato in Italia nel 2006, dopo essere sbarcato a Reggio Calabria e avere giocato per poco tempo nella squadra calabrese della Reggina, si trasferì nella squadra del Martina Franca e poi alla Lucchese. La sua carriera, malgrado le aspettative non ha mai spiccato il volo rimanendo quindi un potenziale inespresso. La parabola discendente di questo ex calciatore culmina con un furto ai danni di un supermercato avvenuto il 4 Settembre, la refurtiva comprendeva cibo, vino e frutta, dopo un’escalation di insulti e minacce ai danni dei dipendenti del supermercato che, avendolo sorpreso in flagrante, non gli hanno permesso di uscire dal supermercato stesso, è stato arrestato e condannato a 1 mese di carcere.

Non è la prima volta che Nicki Bille Nielson passa guai con la giustizia infatti già nel 2014 era stato arrestato a Copenaghen per avere preso a morsi un poliziotto e avere sferrato calci ad auto e bici. Nel 2019 gli era stata inflitta una condanna per avere rotto il naso al buttafuori di una discoteca durante una rissa, l’ultima condanna prima di quella del 4 Settembre risale al 2022 quando fu condannato a 5 mesi per atti di violenza in un locale notturno