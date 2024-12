Non si può non definirlo un programma cult, forse il padre dei reality show made in italy: Il Grande Fratello 2024 è solo l’ennesima edizione che tiene incollati milioni di spettatori al teleschermo e che da oltre vent’anni domina la scena sulle reti Mediaset anche al netto di stagioni non proprio al top dal punto di vista dello share. A prescindere dall’andamento, c’è un fattore economico che non riguarda prettamente gli introiti diretti della trasmissione ma che alimenta ogni anno la curiosità degli appassionati: Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2024?

L’interrogativo su quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2024 in realtà vale per ogni edizione dato che, come accennato, parliamo di una curiosità finanziaria che è spesso oggetto di discussione anche in rete. Cachet troppo elevati, mal distribuiti, esosi rispetto ad altre circostanze; queste alcune delle diatribe che alimentano e rendono rovente il dibattito sui social ma, entrando nel merito, a quanto ammontano gli introiti dei protagonisti presenti nella Casa più spiata d’Italia?

Grande Fratello 2024, la ‘frecciatina’ di Mariavittoria Minghetti su quanto guadagnano i concorrenti: “Non posso fare nomi…”

Come riporta Gossip e tv, il discorso sugli introiti dei protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini è piuttosto vario dato che non tutti i concorrenti del Grande Fratello 2024 pare percepiscano il medesimo guadagno. Sarebbero due i fattori da prendere in considerazione: grado di fama e durata del percorso; in base a questi due aspetti si arriva ad introiti ovviamente dal peso differente. Sempre il portale riporta alcuni esempi per rendere chiaro il concetto: Marco Maddaloni avrebbe percepito nell’edizione 2023 ben 5mila euro a settimana. Divario importante rispetto a quella che sarebbe la somma percepita dai Nip, ovvero circa 2mila euro a settimana.

Ma arrivando al momento attuale, quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2024? Sempre Gossip e tv propone alcuni esempi: Iago Garcia e Clarissa Burt sarebbero i più ‘ricchi’ con rispettivamente 7mila e 6mila euro a settimana. Scendono di qualche gradino Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani con un cachet di 5mila euro a settimana. Qualcosa in più sulla distribuzione del cachet lo apprendiamo anche grazie al parere dei protagonisti, anche piuttosto tagliente. Nelle scorse settimane Mariavittoria Minghetti si sarebbe espressa così: “Pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla rispetto ad altre che hanno fatto tanto… Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma ti assicuro che è così”.