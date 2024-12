Chi rischia di essere eliminato al Grande Fratello nella prossima puntata? Lo show di Canale 5 torna lunedì 30 dicembre 2024 con un episodio eliminatorio. In nomination ci sono quattro concorrenti: la nuova arrivata Zeudi Di Palma, Bernardo, Le Monsè e Lele. Il pubblico sta già scalpitando per scoprire chi uscirà dalla casa nell’ultima puntata del 2024 e i sondaggi parlano chiaro. A darci qualche spoiler è la pagina “Televoti GF”, che su X (ex Twitter) racconta le preferenze dei fan del reality.

Si parte con Zeudi Di Palma, in assoluto la preferita del pubblico con una percentuale altissima: il 62% delle preferenze. Sembra proprio che la nuova concorrente del Grande Fratello sia salva a questo giro di eliminazioni, e lo stesso si potrebbe dire di Bernardo Cherubini, il quale ha collezionato il 18% dei voti. Di certo non si tratta di una percentuale paragonabile a quella dell’avversaria, ma paragonato agli altri non sarebbe a rischio uscita. Insomma, Zeudi Di Palma è la favorita assoluta, Bernardo salvo a meno di cambiamenti improvvisi. E gli altri? Scopriamo subito le percentuali dei sondaggi del Grande Fratello per lunedì 30 novembre 2024!

Sondaggi Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione? Al pubblico non piace Emanuele Fiori, dubbio per le Monsè

Tra i nominati del Grande Fratello di questa settimana ci sono anche Le Monsè, mamma e figlia la cui presenza non sta convincendo all’interno della casa. Non solo, abbiamo poi Lele (Emanuele), anche lui entrato da poco e finito nella polemica per un gesto nei confronti di Zeudi Di Palma. Secondo quanto ci dicono i sondaggi di “Televoti GF“, il concorrente che rischia di essere eliminato sarebbe proprio Lele, che ha ricevuto solo l’8% dei voti. Una percentuale molto bassa, inferiore a quella delle Monsè.

Queste ultime hanno ricevuto una percentuale bassa, il 12%, anche se per adesso non sembrano essere a rischio uscita. Resta Emanuele Fiori, dunque, il concorrente che secondo gli ultimi sondaggi del Grande Fratello 2024 potrebbe essere eliminato. Il giovane fisioterapista non convince nè i coinquilini e nemmeno il pubblico, che lo ha votato in percentuali bassissime. Sarà lui ad uscire dalla casa più spiata d’Italia lunedì 30 dicembre? Per ora nulla è ancora certo, anche perchè i sondaggi potrebbero cambiare fino all’ultimo minuto. In ogni caso, quasi sicuramente Zeudi Di Palma continuerà il suo viaggio nel reality di Alfonso Signorini, dove ha già iniziato a farsi conoscere e amare dal pubblico di Canale 5.