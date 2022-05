Quarto Grado, puntata 20 maggio 2022/ Diretta e casi: Saman Abbas e Beppe Pedrazzini

Quarto Grado, la puntata di oggi 20 maggio 2022

Nella prima serata di oggi, 20 maggio 2022, come ogni venerdì torna in diretta su Rete 4 la nuova puntata di Quarto Grado, trasmissione di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri. Condurranno la serata, i due padroni di casa, Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, i quali dopo gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina faranno il punto sui principali casi di cronaca nera del momento, ovvero Saman Abbas e Giuseppe “Beppe” Pedrazzini.

Il giallo di Saman Abbas sarà al centro della nuova puntata di Quarto Grado dopo le ultime novità relative al processo che si svolgerà nel mese di febbraio del prossimo anno e che tenterà di fare luce sulla – si suppone – drammatica fine della 18enne di origini pakistane, scomparsa oltre un anno fa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Cinque persone in tutto – i genitori ancora latitanti, lo zio e due cugini – sono stati rinviati a giudizio per l’omicidio di Saman, sebbene il suo corpo senza vita non sia mai stato trovato. Secondo l’accusa, la sua famiglia avrebbe ucciso Saman dopo essersi ribellata ad un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan.

La morte di Giuseppe Pedrazzini a Quarto Grado

Ci sarà poi un altro caso che tornerà centrale nella prima serata di oggi di Rete 4, in occasione della nuova puntata del 20 maggio all’insegna di Quarto Grado. Si tratta del giallo attorno alla morte di Giuseppe Petrazzini, chiamato Beppe. L’uomo, 77 anni, è stato trovato in un pozzo nei pressi della sua abitazione a Toano (Reggio Emilia) la sera dell’11 maggio scorso. La moglie, la figlia ed il genero, indagati per la sua morte ed inizialmente arrestati sono stati poi scarcerati.

Proprio nei confronti della moglie Marta Ghilardini, della figlia Silvia Pedrazzini e del genero Riccardo Guida, il Gip ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma. Tuttavia nei loro confronti restano comunque forti i sospetti ed ora chi indaga ha intenzione di capire come mai non hanno mai denunciato la scomparsa dell’anziano familiare.

Come vedere Quarto Grado in diretta tv e streaming

La nuova puntata di oggi 20 maggio 2022 all’insegna di Quarto Grado andrà in onda in diretta tv a partire dalle ore 21.20 circa su Rete 4. Oltre a poterla vedere in tv, le piattaforme di MediasetPlay garantiscono anche la visione del programma di Gianluigi Nuzzi anche in live streaming, sia da web che da app ufficiale e gratuita. Nel primo caso basterà da pc sintonizzarsi sul sito ufficiale e cercare la diretta del programma durante la messa in onda televisiva, mentre nel secondo basterà avviare l’app su smartphone e tablet e selezionare il canale di messa in onda.

Quarto Grado di oggi sarà poi disponibile anche in replica streaming nella sezione on demand delle medesime piattaforme MediasetPlay. Oltre alla puntata integrale disponibile poche ore dopo la fine della trasmissione, si potrà anche scegliere di visionare i singoli servizi relativi ai vari casi trattati ed agli interventi.











