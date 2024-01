Rabbit R1, il dispositivo IA che usa le app al posto dell’utente/ Ecco come funziona

Si chiama Rabbit R1 ed è un innovativo dispositivo presentato durante il CES 2024 in corso, che mira a sostituire gli smartphone. La tecnologia fa largo uso dell‘intelligenza artificiale e si propone, come specificato dai colleghi di Multiplayer, di modificare l’interazione fra l’utente e le applicazioni attraverso alcune tecnologie nuove come LLM di OpenAI e un LAM (Large Action Model), che è in grado di emulare le azioni umane. Secondo l’azienda che lo ha presentato nelle scorse ore, grazie a questa nuova interazione si potrebbe stravolgere l’uso tradizionale degli smartphone, così come lo abbiamo pensato fino ad oggi, anche se la sfida è decisamente ostica, visto che sono anni che vengono presentati strumenti in grado di mandare in soffitta i telefoni, poi puntualmente finiti nel dimenticatoio.

Esteticamente il Rabbit R1 si presenta come un dispositivo dalle dimensioni pari a quelle di un case per le cuffie wireless, e al suo interno troviamo il sistema operativo dedicato Rabbit OS. Come detto sopra, è integrato il Rabbit LAM, un modello che è in grado di tradurre le interazioni fisiche in azioni virtuali, che è addestrato appositamente per interagire con varie applicazioni.

RABBIT R1, IL DISPOSITIVO IA CHE USA LE APP AL POSTO DELL’UTENTE: COSA PUÒ FARE

Di fatto il Rabbit R1 può svolgere una serie di funzioni al posto del possessore, ad esempio degli acquisti online e ordinare del cibo, attraverso una serie di interfacce. Si tratta quindi di un’esperienza molto semplificata per gli utenti, che possono semplicemente chiedere al dispositivo di eseguire delle azioni per l’oro, senza dover imparare ad utilizzare le app.

Nel corso della presentazione, Rabbit R1 ha mostrato di saper rispondere a domande di cultura generale, ma ha anche riprodotto musica nonché la possibilità di pianificare un viaggio in Europa, suggerendo itinerari turistici. Infine ha proposto idee per pranzo e cena basandosi sugli ingredienti presenti nel frigorifero. Rabbit R1 consente anche le videochiamate ed è dotato di uno schermo touch da 2,88 pollici: il prezzo è di soli 199 dollari e in Italia sarà disponibile dal mese di marzo.

