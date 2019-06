RAF E UMBERTO TOZZI/ Quell’amicizia a 31 anni di distanza dalla hit “Gente Mare” (Ballata per Genova)

Raf e Umberto Tozzi tra gli ospiti di Ballata per Genova, l’evento trasmesso venerdì 14 giugno 2019 su Rai1 in diretta da piazza Kennedy a Genova. Periodo magico per i due cantautori impegnati in un lungo tour, per la prima volta insieme, che terminerà a Settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Un’esperienza “che è stata talmente bella che chissà che non si possa ripetere” dicono i due durante un’intervista rilascia a Sky Tg24. Il loro concerto, infatti, è stato uno spettacolo senza precedenti; un concentrato di grade musica italiana con alcune delle canzoni che hanno segnato la cultura popolare degli ultimi 30 anni. “Chi non ci ha visto in concerto si è perso una occasione, difficilmente si mettono insieme di tanti brani così popolari e si ritrovano sullo stesso palco tanti ottimi musicisti” hanno detto i due artisti, che contano su di un pubblico trasversale.

Raf e Umberto Tozzi: “Gente di mare, una collaborazione che dura da tanti anni”

Raf e Umberto Tozzi sono due amici prima che due colleghi. Lo dimostra la complicità e l’affiatamento che li ha visti protagonisti nei palazzetti di tutta Italia con un tour da tutto esaurito. Non solo, i due artisti hanno pubblicato alcuni mesi fa anche un nuovo singolo insieme dal titolo “Come una danza”, che segna la loro collaborazione a 31 anni esatti di distanza dalla hit “Gente di mare”. “E’ una collaborazione che dura da tanti anni, c’è stata solo una pausa. Siamo molto amici sul palco e anche fuori e quindi questa nuova canzone non è un featuring momentaneo ma qualcosa che ha una continuità” hanno spiegato i due cantautori ai microfoni di Radio Italia. Un nuovo grande successo che dalle radio è arrivato poi nei palazzetti dove Raf e Umberto hanno portato, insieme la loro musica e la loro vita artistica.

Raf e Umberto Tozzi: “il tour è andato oltre le aspettative”

Reduci dall’esperienza dei Seat Music Awards 2019 tenutesi a Verona, Raf e Umberto Tozzi hanno raccontato a Sky Tg24 i progetti per i prossimi mesi. “Abbiamo in preparazione ancora un po’ di date ma possiamo già dire che quella del 25 settembre sarà una data speciale per chiudere questo tour meraviglioso” hanno detto i due cantautori che in queste ultime settimane hanno portato dal vivo la loro musica. Un tour che è andato ben oltre ogni aspettativa: “è’ una soddisfazione essere riusciti, con la collaborazione di una band di musicisti super, a mettere insieme queste canzoni estremamente popolari” hanno dichiarato i due che hanno registrato ovunque il tutto esaurito. Dopo la data del 25 settembre all’Arena di Verona però i due sono pronti a salutare il pubblico: “Per ora si conclude questa esperienza” ma non è detto che la cosa non possa ripetersi considerando che hanno confessato: “è stata talmente bella che chissà che non si possa ripetere”.



