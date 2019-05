Rafael Quenedit/ Risponde alle critiche: “Mowgly e Valentina cattivi” (Amici 2019)

E la finale di ballo è rimasta a questa sera quando Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo si scontreranno sul palco dell’ultima puntata di Amici 2019 non solo per riuscire a salire sul podio di questa edizione ma anche per portare a casa la vittoria del circuito, chi ci riuscirà? In molti sono convinti che sia proprio Vincenzo di Primo, colui che ha mandato a casa Tish, a vincere, mentre altri puntano tutto su Rafael. La stessa cosa è successa in settimana con i professori pronti a prendere posizione a favore dell’uno dell’altro così come gli ex concorrenti di Amici 2019 ed è proprio a quel punto che il ballerino ha perso un po’ le staffe per via di quello che hanno detto soprattutto Valentina e Mowgli rei, a suo dire, di essere “cattivi”. In particolare, Mowgli e Valentina Vernia si sono schierati a favore di Vincenzo mentre l’unico a favore di Rafael è stato proprio Umberto Gaudino che lo ha sempre stimato.

LE CRITICHE DI MOWGLY E I COMPLIMENTI DI LOREDANA BERTE’

La reazione del ballerino cubano non si è fatta attendere e proprio nei daytime di questa settimana, dopo la visione del video arrivato in casetta, Rafael Quenedit ha commentato: “Valentina e Mowgli è ovvio che sceglieranno Vincenzo. Va beh, a me non cambia niente. Se vince lui complimenti a lui, so di aver dato il massimo, quindi a me non cambia niente. Valentina è un po’ cattiva e anche Mowgli”. Come se non bastasse li ha definiti cattivi per via dei loro pensieri a pochi giorni dalla finalissima anche se non ha spiegato bene perché. Di tutt’altro tono le parole di Loredana Bertè sicura di aver portato in finale il talento, Rafael compreso: “So di essere stata una vera str…a, però alla fine ho vinto io perché in finale è arrivato il talento. Sono stati bravissimi, di talento ne hanno seminato abbastanza: ragazzi così se ne trovano veramente pochi… Rafael è un primo ballerino fantastico che si è messo molto in gioco”. La giudice è convinta che proprio lui si sia messo in gioco in tutto e per tutto portando a casa notevoli miglioramenti ed è per questo che dovrebbe vincere.

LE TELEFONATE DEI FRATELLI E DEL PADRE (VIDEO)

In settimana sono arrivate anche delle sorprese nelle casette di Amici 2019 e anche per Rafael Quenedit che ha ricevuto la telefonata del fratello Carlos. A due giorni dalla finale sentire una voce di una persona cara può fare la differenza e il fratello in collegamento ha reso molto felice Rafael che ha ascoltato commosso e in silenzio: “Sappi che sono felice e sono orgoglioso per te, in questi sei mesi sei cresciuto molto come ballerino, come artista e come persona, e questo mi rende orgoglioso. Sono sicuro che questo è l’inizio e so che avrai successo e arriverai molto lontano, dove vorrai arrivare perché lo fai con il cuore. Ti voglio bene, hai sempre avuto il mio sostegno, sin dall’inizio e ti seguo ogni sabato“. Lui è molto commosso si dice pronto a ballare con lui un giorno, ammira molto suo fratello. Subito dopo arriva la telefonata del fratello e poi anche quella del padre ed è inutile dire Rafael si scioglie in lacrime commosso. Ci saranno sorprese per lui nella finalissima di Amici 2019 di oggi? Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA