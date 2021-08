Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Sophia Loren: amore, i figli, carriera

A raccontare comincia tu: in replica l’intervista di Raffaella Carrà a Sophia Loren

Giovedì 5 agosto, in prima serata su Raitre, torna in onda in replica A raccontare comincia tu. Raffaella Carrà, a bordo della sua auto, continua il suo viaggio nella vita pubblica e privata di alcuni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo aver riascoltato il racconto di Leonardo Bonucci, Renato Zero e Loretta Goggi, questa sera, Raitre trasmetterà in replica l’intervista che Raffaella Carrà realizzò ad una delle ultime dive del mondo del cinema come Sophia Loren. Icona del cinema mondiale, che nel tempo ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo indiscutibile talento portanco a casa premi importanti come l’Oscar, Sophia Loren, ai microfoni di Raffaella Carrà, si è raccontata con semplicità e senza filtri ricordando l’infanzia, l’inizio della sua carriera, il successo ottenuto per arrivare a svelare i segreti del suo amore con Carlo Ponti coronato dalla nascita di due figli.

Sophia Loren racconta se stessa tra carriera e vita privata a Raffaella Carrà

Quella di Sophia Loren è una vita ricca di aneddoti da raccontare. Con la “sorellina” Raffaella Carrà, il nomignolo che la Loren utilizzava per chiama affettuosamente Raffaella, la dive del cinema mondiale si è raccontata nella sua casa di Ginevra aprendo le porte della sua dimora al pubblico di Raitre e aprendo i cassetti dei ricordi. Circondata dalle foto di famiglia, dai premi, dagli oggetti che le ricordano ogni tappa di una vita e di una carriera straordinarie, il racconto di Sophia Loren è intimo e commovente, ma non mancano i momenti d’ironia. Particolarmente emozionante è il momento in cui la Loren ha parlato d’amore. “Carlo mi ha invitata a colazione e abbiamo iniziato il nostro amore ridendo perché cercavo di mangiare la bistecca con un cucchiaio. Siamo partiti da come si mangia“, è uno dei primi ricordi che la diva del cinema ha regalato al pubblico di Raffaella Carrà.

