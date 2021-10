Raffaella Fico e il ragalo del fidanzato Piero Neri/ La promessa d’amore con 100 rose bianche

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con in nomination Carmen Russo, Miriana Trevisan e Raffaella Fico, poco prima di chiudere la trasmissione Alfonso Signorini ha voluto richiamare l’attenzione di Raffaella Fico mostrandole cento rose bianche destinate a lei da parte del suo fidanzato Piero Neri.

Raffaella visibilmente commossa e innamorata di Piero ha dichiarato tutto il suo affetto verso l’imprenditore livornese urlando: “Ti amo!”. Già durante le scorse puntate del reality Piero Neri aveva manifestato in maniera eclatante il suo affetto nei confronti della donna con un aereo e altre cento rose. Questa volta Piero ha voluto regalare cento rose bianche a Raffaella e altre cento al conduttore del programma, Alfonso Signorini, che nel mostrare il suo regalo a Raffaella le ha confessato di aver ricevuto lo stesso regalo.

Raffaella Fico riceve un romantico regalo dal fidanzato Piero Neri

Nonostante l’amore tra Raffaella Fico e Piero Neri sia molto fresco la showgirl non ha mai nascosto di provare nei suoi confronti un grande affetto e stando ai gesti d’amore del ragazzo mentre la sua fidanzata è all’interno dello show di Canale 5 l’amore di Raffaella Fico è ricambiato.

Secondo alcuni rumors Raffaella Fico e Piero Neri si sarebbero già scambiati la promessa di un matrimonio non appena l’avventura di Raffaella al Grande Fratello Vip sarà terminata. Questa settimana Raffaella è in nomination e stando alle opinioni de web potrebbe essere la prossima ad abbandonare per tornare dal suo bel Piero ed organizzare le nozze…

