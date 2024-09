Raffaella Fico e Mario Balotelli: l’amore coronato dalla figlia Pia

Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno avuto una relazione durata un anno e mezzo e che, per molto tempo, è stata la protagonista indiscussa delle pagine di gossip. Entrambi giovani, belli e famosi, si incontrano per la prima volta in discoteca dove Raffaella era andata accompagnata dalla sorella del calciatore, conosciuta all’Isola dei Famosi. Un incontro che dà il via alla passione che, in breve tempo, si trasforma in una vera relazione. Quello tra la showgirl e il calciatore, infatti, è un amore importante al punto che decidono di avere un figlio.

Arriva così la notizia della gravidanza della Fico che mette al mondo la figlia Pia. Per la showgirl, però, il primo periodo da mamma non è stato facile. “Dopo i primi tre mesi abbiamo provato ad averla, poi è arrivata. Lui poi, forse perché troppo giovane e un po’ peperino, non se l’è sentita all’inizio di fare il padre, ma io non covo rancore, a lui ho perdonato tutto, anche i tradimenti“, ha detto lei ai microfoni di Monica Setta nel programma Storie di Donne al bivio.

Raffaella Fico e la verità sulla fine della storia con Mario Balotelli

Proprio ai microfoni di Monica Setta nel programma Storie di Donne al bivio, Raffaella Fico ha parlato dei tradimenti che avrebbe perdonato a Mario Balotelli. “Lui mi ha tradita in più di un’occasione, erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere. Io l’ho perdonato perché ero molto innamorata”, le parole della showgirl.

Oggi, però, tutto è cambiato perché Balotelli che è stato definito dalla Fico “il suo più grande amore2, è super presente nella vita di Pia con cui ha un bellissimo rapporto. Rapporto di stima e affetto che è riuscito ad instaurare anche con Raffaella con cui prende ogni decisione riguardante il futuro della loro bambina.

