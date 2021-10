Raffaella Fico/ “Mia figlia Pia? Ancora si stupisce se mi chiedono una foto…”

Nei discorsi di Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello Vip, c’è spesso e volentieri la presenza della figlia Pia, la bimba avuta da Mario Balotelli, suo ex compagno. Proprio ieri sera la showgirl e già ex gieffina si è ritrovata a parlare con alcune inquiline, tra cui l’amica Francesca Cipriani, Manila Nazzaro e Jo Squillo, di alcuni momenti di vita quotidiana. “Mia figlia Pia si stupisce e mi chiede sempre perché tutti vogliono fare foto con me”, ha commentato divertita la Fico.

La sua bambina, infatti, fa ancora fatica a comprendere fino in fondo il successo della madre e nei suoi confronti nutre quella sana e naturale gelosia soprattutto nei casi in cui l’attenzione delle persone si focalizza sulla donna. Tuttavia, ha spiegato divertita la Fico, quando capita che le chiedono di fare una foto includendo anche la piccola, Pia ne approfitterebbe con grande felicità. Nelle passate ore la Fico è tornata anche sull’argomento legato alla discussione con Soleil Sorge commentando: “Il perdono o ce l’hai o non ce l’hai”. Una risposta che secondo alcuni fan avrebbe preso in prestito da Giulia De Lellis.

Grande Fratello Vip: Raffaella Fico, con Ainett Stephens “le cape”?

Gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip sono ancora un po’ tesi e soprattutto sembrano essere nate le prime coalizioni. In particolare Raffaella Fico si sarebbe molto legata a Francesca Cipriani, condividendo il punto di vista sulle ultime questioni accese nel corso del reality. C’è poi chi definisce Ainett e Raffaella a capo del loro gruppo: “Le cape sono Ainett e la Fico che lavorano alle spalle, mandando avanti Jo e Manila a manipolare le situazioni. Le princess poi vanno in giro a sparlare per tutta casa rovinando il lavoro e Miriana riporta tutto in glassroom”, è l’idea di un attento utente.

Se però, alla vigilia del suo ingresso nella spiatissima dimora, la presenza della Fico era stata data tra le più attese, ora il popolo del web è pronto ad assegnare proprio a lei l’appellativo di “comodino” che lo scorso anno era stato attribuito a Andrea Zelletta. Al momento, infatti, c’è chi rimprovera la nascita di dinamiche o la rivelazione di dettagli intimi degni di nota da parte della showgirl che anche in occasione della festa che ha visto Katia Ricciarelli scatenatissima in piscina si è mostrata poco coinvolta. Tuttavia, a non passare affatto inosservata è la sua sensualità sfoggiata nei giorni scorsi durante le sessioni di palestra ma anche in occasione del Rabbit Day, la giornata del coniglio che ha visto Raffaella nei panni di sexy coniglietta, concedendo uno spogliarello che ha esaltato ulteriormente le sue forme.



