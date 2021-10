Raffaella Fico, rischio eliminazione dal GF VIP 2021/ Dopo liti con Manila e Soleil..

Raffaella Fico non convince del tutto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. I motivi potrebbero essere diversi e così potrebbe spiegarsi il fatto che viene mandata in nomination. Infatti, anche oggi è a rischio eliminazione. Forse non piace per la sua aurea di ragazza che ha fatto della sua vita sentimentale delle occasioni per rilanciare la sua immagine? Forse per essersi rivelata una fine stratega che prova a muovere i fili delle dinamiche tra i membri della casa del Grande Fratello Vip 2021? In ogni caso non sembra portare così acqua al suo mulino, perché, ancora una volta, dopo la diretta dell’undicesima puntata, Raffaella Fico è al televoto e rischia l’eliminazione.

Ad esempio, l’aereo che le ha mandato nelle scorse settimane il fidanzato Piero Neri sulla casa con la scritta romantica sembra aver smosso più emozioni in Francesca Cipriani, che ha pensato al suo amore, che alla stessa Raffaella Fico, che ha avuto anche modo di incontrare il suo amato e di ricevere da lui cento rose bianche. D’altra parte, ognuno ha il suo modo di vivere l’amore ed è forse questo che faticano a comprendere nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 e fuori.

Raffaella Fico epicentro delle tensioni al Grande Fratello Vip 2021

Raffaella Fico è protagonista di diversi scontri, anche perché al Grande Fratello Vip 2021 parla con tutti e sparla di tutti, almeno tra le righe, con abile senso del gossip finalizzato a generare opinioni. Ha litigato pesantemente con Manila Nazzaro che da precedente amica nelle ultime nomination ha contribuito a mandarla al televoto. Ma che Raffaella sia un peperino lo si sa da sempre, così come sono note le sue qualità di personaggio mediatico che sa attirare su di sé l’attenzione. Quel che resta da capire è se questa sua caratteristica la sta aiutando a rimanere nella casa o è invece fonte dei suoi “mali”.

Questa settimana si è ritrovata a dover lavorare sodo in primis per recuperare alcuni rapporti nella casa, in secondo luogo per guadagnare attenzioni mediatiche che possano scongiurare l’eliminazione dal reality. Nel frattempo sono cresciuti i suoi dissapori con Soleil Sorge, mentre resta solido il legame Ainett Stephens che, a sua volta, non sopporta la blogger. Del resto, come si suol dire, il nemico del mio nemico è mio amico…



