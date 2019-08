Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Guerra Uomini e Donne “Ora denuncio”

Va in scena una nuova puntata della “soap” che vede protagonisti Raffaella Mennoia e Mario Serpa, con Uomini e Donne sullo sfondo. E tra i protagonisti si aggiunge Teresa Cilia. L’autrice del celebre programma di Maria De Filippi potrebbe portare la guerra scoppiata sui social in tribunale. Su Instagram infatti ha scritto: «È una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a settembre». Nessuna replica finora da parte di Mario Serpa, che su Twitter poco fa ha invece pubblicato uno scatto da cui si evince che è al mare, a parlare invece è Teresa. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha anche lavorato qualche tempo nella redazione dopo aver scelto Salvatore Di Carlo, diventato poi suo marito, e partecipato, seppur brevemente, a Temptation Island 2, va all’attacco. E Trash Italiano commenta ironicamente: «Spero ci sia uno speciale Uomini e Donne girato nell’ufficio dell’avvocato».

RAFFAELLA MENNOIA VS TERESA CILIA E MARIO SERPA: GUERRA A UOMINI E DONNE

Anche con Teresa Cilia i rapporti si sono incrinati. È la stessa ex tronista di Uomini e Donne a dirlo, precisando di non aver alcun problema con il resto delle persone che lavorano al programma. «Se devo ringraziare qualcuno, è la padrona di casa, che è lei che mi ha permesso di fare Uomini e Donne, Temptation Island, e a sua volta offrirmi un lavoro dove mi pagava lei, non Raffaella», ha scritto sui social. Teresa Cilia ha spiegato che qualcosa è successo con Raffaella Mennoia dopo. «Non prima, perché se avessi saputo prima le cose sarebbero andate per un verso diverso». Sono molte però le cose di questa vicenda che non sono chiare, del resto è la stessa Teresa a dire che «la storia è molto complessa e delicata», ma ha voluto rispondere ad alcune affermazioni. «Io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Io non ce l’ho con la redazione, ma con una persona». La “guerra” dunque potrebbe allargarsi. «Si deve stare attenti a ciò che si dice e a ciò che si fa e come ci si comporto. Ci vuole professionalità e sincerità. Io non ho nulla da nascondere, perché sono stata sincera fino alla fine».

