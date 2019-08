Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi romantico, ma non con Claudia… (Trono Classico)

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, nata nello studio di Uomini e Donne, procede a gonfie vele. Per amore della fidanzata, Lorenzo si è anche trasferito a Latina dove i due convivono. Oltre ad essere follemente innamorati, Lorenzo e Claudia continuano a portare avanti le rispettive carriere al punto che la Dionigi è appena rientrata in Italia dopo aver trascorso una settimana magica a Los Angeles. Durante i giorni di assenza della fidanzata, Lorenzo non ha avuto il tempo di annoiarsi e si è consolato con Sergio Dionigi ovvero con il padre di Claudia. “Mi dai un bacino Sergio?”, scrive nella didascalia sotto la simpatica foto in cui è insieme al suocero. Uno scatto che ha fatto impazzire i fans, felici di vedere Sergio a proprio agio con il suocero.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO, NILUFAR ADDATI E ANTONIO MORICONI INSIEME IN VACANZA

Giovani, belli e single: Nilufar Addati e Antonio Moriconi si stanno godendo l’estate e, in questi giorni, si trovano entrambi a Formentera. A svelarlo ai fans è stata l’ex tronista napoletana di Uomini e Donne che, in una storia su Instagram, dice: “Ragazzi ho incontrato il mio fidanzato in vacanza. Io non lo sapevo che era una vacanza di coppia, amore! Ma quanto sei bello!”. Un modo ironico, quello di Nilufar, per smentire sul nascere eventuali gossip sulla sua amicizia con Antonio Moriconi. “Stai finendo tutto il prosciutto! Togligli quella forchetta dalle mani!”, ha poi aggiunto Nilufar. Una semplice amicizia, dunque, quella tra la Addati e l’ex corteggiatore di Teresa Langella che, a settembre, potrebbe salire sul trono. Diventano sempre più insistenti, infatti, i rumors in merito alla sua presenza nella prossima stagione del trono classico.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO, ROSA PERROTTA: “NON SONO MAI STATA COSI’ SERENA”

Sta vivendo un momento decisamente magico Rosa Perrotta che, grazie a Uomini e Donne, ha visto cambiare La propria vita positivamente. Prima L’incontro con Pietro Tartagione, poi l’inizio della storia d’amore e successivamente i primi progetti di vita insieme che hanno portato alla nascita del piccolo Domenico, venuto al mondo lo scorso 25 luglio. Un giorno che ha cambiato per sempre la vita di Pietro e Rosa al punto che i fans hanno notato il cambiamento nello sguardo della Perrotta. “In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un’altra luce in viso. Chissà … Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita”, ha confessato ai fans.



