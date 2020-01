Raffaello Mazzoni innamorato di Angelica Preziosi?/ “Non sono un illuso” (La pupa e il secchione)

“Non cambio pupa”: è così che Raffaello Mazzoni conferma la sua intenzione di tenersi stretta Angelica Preziosi, la biondissima ragazza che da qualche settimana lo affianca nella sua avventura a La pupa e il secchione e viceversa. Angelica è serena, sa che il suo secchione ha occhi solo per lei, ma il loro rapporto ha di recente scatenato il chiacchiericcio degli altri protagonisti, consapevoli che Mazzoni potrebbe provare per la sua partner dei sentimenti molto più profondi di quelli che in realtà lei potrebbe mai avvertire per lui. Del resto, spiega Paolo Ruffini ponendo l’accento sulla questione, “Mazzoni fa rima con illusioni”; ma cosa c’è di vero dietro a quei pettegolezzi che continuano a gettare veleno su un’amicizia che non sembra avere ostacoli? Non resta che scoprirlo dalle parole che le pupe hanno pronunciato a riguardo.

Raffaello Mazzoni innamorato? “Lei lo sta illudendo”

“Mazzoni sta credendo tanto in questa amicizia che lei gli dà, lo vedo molto trasportato”, dice Martina commentando il rapporto che lega Raffaello Mazzoni ad Angelica Preziosi. “Per lei è solo amicizia – aggiunge la pupa eliminata – per lui potrebbe diventare qualcosa di più, per me lo sta illudendo”. Dello stesso parere, anche uno dei pupi, Stefano, che commenta così la possibilità che Mazzoni possa prendersi una cotta per la sua compagna di gioco: “per come la vedo io mi dispiacerebbe se dovesse soffrire un domani”. Mazzoni, da parte sua, sembra conoscere molto bene i limiti del suo rapporto con Angelica; quest’ultima, infatti, esortata dal conduttore, ammette che ciò che li lega è oggi un sentimento di profonda amicizia e che dalla loro unione è bene non attendersi nulla di più intimo. Mazzoni, però, continua a sperare, e nel suo cuore mantiene viva la fiammella del lieto fine.

Raffaello Mazzoni: “Anche fuori da qui…”

“Io e Angelica abbiamo avuto questo rapporto sin da subito di affiatamento, di affinità: ci corteggiamo a vicenda, ci vogliamo molto bene”. È con queste parole che Raffaello Mazzoni definisce il sentimento che lo lega alla sua compagna di avventura a La pupa e il secchione e viceversa. “Io non mi sento illuso”, continua il concorrente, che, interpellato sulla speranza che le cose in futuro possano mutare, svela: “Sarà il tempo a dirlo”. Tuttavia, che si tratti di amore o di amicizia, Mazzoni sa di volere avere un posto nella vita della Preziosi; per queste ragioni, immaginando il loro destino, pera di poter essere con lei anche nel momento in cui dovesse scegliere di dividere la sua vita con un altro: “comunque sia, anche al di fuori da questo contesto, qualora, al 90% non sarò io il marito di Angelica, avrò l’onore di stringergli la mano e dirgli in faccia ‘tu sei l’uomo più fortunato del mondo perché lei è una ragazza unica nel suo genere”.



