Raimondo Todaro e Francesca Tocca, bacio ad Amici 2021/ Ritorno di fiamma è ufficiale

Dopo le insistenti voci di un ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, adesso giunge la conferma del ritrovato sereno anche in tv, durante la registrazione della puntata di Amici 2021 che andrà in onda la prossima domenica. Da tempo, ormai, il gossip insisterebbe sulla ritrovata pace tra i due ex coniugi, oggi anche colleghi nel talent show di Maria De Filippi. Dopo essersi detti addio lo scorso anno, a confermare il ritorno di fiamma sarebbero stati i due diretti interessati con un bacio scambiato a favor di telecamera.

A riferire l’accaduto è stato il portale Blasting News secondo il quale il bacio tra i due ballerini sarebbe giunto su richiesta del duo comico Pio e Amedeo, ospiti durante la registrazione. I due attori e comici pugliesi avrebbero chiesto a loro modo conferma della avvenuta riappacificazione ed a quel punto Todaro e Tocca avrebbero replicato in maniera eloquente, con un bacio che lascia poco spazio ad ulteriori gossip sulla coppia.

Proprio durante la passata edizione di Amici alla quale prendeva parte Francesca Tocca nei panni di ballerina professionista, era esplosa la crisi con Raimondo Todaro al punto che la coppia decise di lasciarsi. Una decisione giunta in concomitanza ad un breve flirt che la Tocca ebbe con il ballerino ed all’epoca allievo della Scuola, Valentin Alexandru Dumitru, poi terminato dopo pochi mesi. In tanti attribuirono la “colpa” della fine della storia tra Raimondo e Francesca a quella “scappatella” ad Amici, ma fu Todaro a fare chiarezza spiegando che tra loro era finita già da prima.

Secondo le recenti voci, Todaro, dal 2005 ballerino professionista alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, avrebbe deciso di lasciare lo show di Rai1 per passare alla concorrenza con l’intento di riavvicinarsi all’ex moglie, magari grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Non ci resta che assistere al siparietto di Pio e Amedeo che avrebbero contribuito durane l’ultima registrazione di Amici 2021 a far scambiare un atteso bacio tra la professionista della danza e la new entry del talent show di Canale 5.



