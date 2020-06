Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati/ Lui conferma: “Priorità diverse”

Pubblicità

E alla fine Raimondo Todaro ci ha messo la faccia confermando al mondo intero quello che sapevamo già ovvero la rottura con Francesca Tocca e spazzando via l’illusione di chi in questi giorni li ha visti vicini pensando che tutto potesse tornare come un tempo. In occasione di una data importante, il loro anniversario di oggi, il ballerino ha pensato bene di chiudere la bocca al gossip con un lungo post su Instagram in cui ha tessuto le lodi della moglie e ha chiesto rispetto per la loro famiglia visto che c’è in mezzo anche una bambina di sei anni, la loro bambina. In particolare, Raimondo Todaro parla di “priorità diverse e di sguardi diversi” che c’erano da tempo e di cui hanno dovuto solo prendere atto. La consapevolezza sembra sia arrivata proprio nelle vesti di Valentin, il ballerino di Amici 19 che ha aiutato, in un certo senso, la Tocca a tagliare quell’ingombrante cordone ombelicale che spesso spinge le coppie alla deriva a prolungare la loro agonia.

RAIMONDO TODARO CONFERMA LA ROTTURA CON FRANCESCA TOCCA

Raimondo Todaro di certo non parla del ballerino nel suo post ma ammette: “Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”. In molti si sono commossi per le sue parole e adesso i fan del gossip e della coppia aspettano quelle di Francesca Tocca che, per il momento, continua a rimanere in silenzio.

