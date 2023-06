Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, retroscena choc su Amici 22/ “Un furioso litigio…”

Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: i rumor sulla lite durante il Serale di Amici 22

Da quando l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata – con la vittoria di Mattia Zenzola – il mondo del web pullula con mai di notizie, curiosità e indiscrezioni sui protagonisti. Lontani dai banchi di scuola, gli ex allievi fanno parlare di sé soprattutto sui social e non solo per questioni che riguardano il futuro professionale. L’ultima notizia diffusa in rete riguarda però non proprio i cantanti e ballerini di Amici 22, bensì due docenti: Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo avrebbe avuto luogo un’accesa lite che però non è riferita a momenti recenti. Il retroscena sarebbe risalente ad una puntata del Serale di Amici 22 con i due docenti arrivati ad uno scontro verbale piuttosto acceso. Come riporta il sito del quotidiano, l’indiscrezione sarebbe stata portata a galla da alcuni adetti ai lavori del talent i quali avrebbero parlato di un furioso litigio tra il maestro di latino-americano e la “controparte” di hip hop.

Presunta lite tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: questioni di “ego”

Entrando nel dettaglio del retroscena riportato da Il Fatto Quotidiano in merito alla lite furiosa tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, la “goccia” sarebbe stata un’esibizione speciale con i docenti chiamati ad offrire una performance con le colleghe Arisa e Lorella Cuccarini. Il docente di latino-americano, durante una puntata del Serale di Amici 22 sarebbe stato in qualche modo “ferito” nel suo ego di danzatore professionista per via di alcune scelte in termini coreografici fatte proprio da Emanuel Lo.

Pare dunque – come spiega Il Fatto Quotidiano – che Emanuel Lo avrebbe potuto mettere in difficoltà Raimondo Todaro con una esibizione lontana dalle sue corde. Il risultato sarebbe stato quello di sentirsi in ombra non solo del collega, ma anche della voce mozzafiato di Arisa. L’insegnante di latino-americano non avrebbe dunque gradito lo “smacco” dando così vita ad un acceso diverbio. Chiaramente, si tratta di “voci di corridoio” che puntualmente potrebbero venir smentite; sta di fatto che il rumor si collega all’indiscrezione del possibile passaggio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle.











