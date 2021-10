Raimondo Todaro perché ha lasciato Ballando?/ “Nessun tradimento a Milly Carlucci”

Raimondo Todaro perché ha lasciato Ballando con le Stelle? Il ballerino professionista lo scorso luglio su Instagram ha annunciato il suo addio al dance show di successo di Milly Carlucci. Un addio arrivato dopo quindici lunghi anni che il ballerino ha spiegato così: “come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”. Una decisione sicuramente non semplice per Todaro che è alla ricerca di nuove esperienza e nuovi stimoli che l’hanno spinto ad accettare l’invito della concorrenza, visto che oggi è un prof nella scuola di Amici dia Maria De Filippi.

Nel suo arrivederci il più grande ringraziamento va a Milly Carlucci: “dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.

Raimondo Todaro ha tradito Milly Carlucci?

La notizia ha naturalmente fatto discutere visto che Milly Carlucci era del tutto ignara di questa scelta di Raimondo Todaro che lo scorso luglio ha dato l’addio al dance show di Raiuno senza però aver ancora firmato con Maria De Filippi. ” Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa” – la smentita di Todaro che non ha mai accettato la parola tradimento verso la conduttrice di Rai1.

Sta di fatto che oggi Todaro è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi proprio come professore di danza. Casualità oppure una verità non detta?



