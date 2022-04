Francesca Tocca e Jasmine, moglie e figlia di Francesco Todaro/ “In ospedale lei…”

Chi è Francesca Tocca, il matrimonio con Raimondi Todaro e la piccola Jasmine

Francesca Tocca è una ballerina di origine catanese, conosciuta molto per la sua carriera nel programma Amici di Maria De Filippi, ma anche per essere la moglie di Raimondo Todaro. Classe 1989 e con una brillante carriera da ballerina professionista, ha sviluppato la sua passione per la danza per il mondo dello spettacolo da giovanissima. E’ all’età di 16 anni infatti che incontra per la prima volta Raimondo, a sua volta ballerino, e se ne innamora. I due si sposano e insieme elaborano e mettono in pratica vari progetti come l’apertura di una scuola di danza a Catania nel 2013 e il percorso nel talent Amici a partire dal 2015, che vede Raimondo Todaro come insegnante della categoria ballo.

Nel 2014 hanno avuto una splendida bambina, Jasmine ed è anche grazie a lei se i due non si sono mai davvero persi di vista; infatti nel 2019 avevano vissuto un periodo di profonda crisi, rimarginatosi poi nel 2021, eppure per forza di eventi negativi come il ricovero di Raimondo in ospedale o per dare amore, serenità e una famiglia unita alla piccola Jasmine, la coppia ha sempre avuto modo di sentirsi, vedersi e rimanere in buoni rapporti.

ll settimanale Chi aveva intervistato Raimondo Todaro e Francesca Tocca, poichè la coppia è sempre stata molto discussa e amata nel corso degli anni, anche grazie alla visibilità datagli dal programma Amici di Maria De Filippi. Durante l’intervista la coppia ha avuto modo di esporsi su varie tematiche di coppia e sono emerse alcune parole di Raimondo che descrivono alla perfezione non solo il rapporto sentimentale ma anche quello che è il carattere sincero e puro di Francesca.

Il ballerino e professore di Amici afferma che dopo la crisi del 2019 il loro rapporto, soprattutto per la figlia Jasmine è rimasto puro e sereno ma un evento in particolare lo ha colpito; Raimondo afferma: “Quando io ero in ospedale lei, anche se non stavamo insieme, mi ha detto ‘sono io la moglie, sto con te in ospedale’ e ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io”. Parole che lasciano intendere perfettamente non solo il forte legame che c’è sempre stato tra i due ma anche la dolcezza della ballerina, che a C’è Posta Per Te, in merito alla figlia Jasmine aveva dichiarato: “L’ho desiderata con tutto il cuore, nonostante ero giovane e magari non era il momento giusto, non sapevamo nemmeno dove vivere ma ad oggi è stata la scelta più bella che ho fatto nella mia vita”.

