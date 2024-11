RALF SCHUMACHER, EX MOGLIE CORA IN TERAPIA PER ATTACCHI DI PANICO

Continuano a fare notizie le vicende di Ralf Schumacher e della ex moglie Cora: il coming out da parte dell’ex pilota di Formula 1 ha causato un vero e proprio terremoto in famiglia, il divorzio risale ormai a quasi 10 anni fa ma dopo l’annuncio dell’omosessualità di Ralf Schumacher la situazione è ulteriormente precipitata. La star dei reality show tedeschi Cora Brinkmann, 47 anni, per 13 anni tra il 2001 e il 2014 moglie del fratello di Michael, è in terapia perché soffre di attacchi di panico e afferma di avere saputo del coming out dell’ex marito solamente tramite Instagram.

Ralf Schumacher a luglio di quest’anno ha voluto annunciare pubblicamente la relazione con il manager francese Etienne Bousquet-Cassagne. Dopo l’annuncio, i rapporti fra gli ex coniugi sono degenerati. A proposito di social, Cora ha annunciato proprio su Instagram di aver iniziato una terapia che ha “riaperto molte vecchie ferite” dopo il suo divorzio da Ralf: “Voglio finalmente lasciarmi il passato alle spalle e vorrei che Ralf mi lasciasse guarire in pace così da poter finalmente iniziare a vivere la mia vita senza preoccupazioni”.

RALF SCHUMACHER, EX MOGLIE CORA IN TERAPIA: UN RAPPORTO NAUFRAGATO

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ralf Schumacher starebbe intraprendendo un’azione legale contro la sua ex moglie Cora, nel tentativo di impedirle di rilasciare dichiarazioni sulla loro relazione e sulla sua sessualità su Instagram. L’ex pilota sostiene in particolare che l’ex moglie sapesse che Ralf è gay prima ancora che lo rendesse pubblico, facendo trapelare messaggi WhatsApp nei quali Cora si congratulerebbe con l’ex marito per la sua relazione con Bousquet-Cassagne prima del coming out sui social media.

L’avvocato di Cora, Verena Haisch, ha una posizione diametralmente opposta: “È già abbastanza grave che Ralf Schumacher abbia colto di sorpresa la madre del loro figlio con il suo coming out, poi l’abbia attaccata legalmente e si sia rifiutato di raggiungere un accordo. Ma il fatto che ora stia lanciando un altro avvertimento alla sua ex moglie, nonostante abbia spiegato esattamente al suo avvocato quanto male si senta Cora Schumacher e quanto urgentemente abbia bisogno di riposo, mi lascia senza parole”. Il figlio David invece si è schierato apertamente con il padre, accusando anche la madre di avere picchiato Ralf e chiedendole di “lasciarci in pace”.

