Anche i borghi hanno un ranking di ricerca. Il recente studio “Borghi italiani online”, frutto della collaborazione tra Moveo, il magazine di Telepass, Seed, agenzia specializzata in Digital Marketing che si occupa del posizionamento organico di Moveo, e Change Media, agenzia che si occupa del content marketing del magazine, conferma che negli ultimi anni il turismo legato ai borghi italiani ha visto una crescita significativa, così come l’esigenza da parte degli utenti di avere sempre maggiori informazioni a riguardo. Da qui la classifica dei borghi più ricercati dagli utenti sui motori di ricerca e in quale periodo, basata sui borghi inclusi nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Per ciascun borgo è stata verificata la frequenza delle ricerche effettuate su una specifica località nel corso dell’anno, per un arco di quattro anni, da gennaio 2020 fino a dicembre 2023. L’obiettivo non era stabilire quale fosse il borgo più bello d’Italia, ma capire quali siano i borghi che destano maggiore interesse negli utenti. Secondo i dati raccolti, l’interesse degli utenti è crescente per tutto quello che riguarda il turismo legato ai borghi, a conferma dell’amore per il grande patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei piccoli centri del nostro Paese: negli ultimi 4 anni, gli utenti hanno digitato quasi 210 milioni di ricerche relative ai borghi italiani, di cui circa 62 milioni nel solo 2023, con un trend di crescita di circa il 45% rispetto al 2020.

La Top 10. La classifica dei 10 borghi più cercati d’Italia nel 2023 vede un predominio di località situate principalmente nel centro e sud del Paese. Sul podio spicca la presenza di borghi senz’altro molto conosciuti, con il primo posto occupato saldamente da Tropea, località costiera calabrese che non ha bisogno di presentazioni, essendo già da molti anni una meta particolarmente amata, soprattutto nel periodo estivo. Al secondo posto Alberobello, altro centro molto frequentato, al quale anche i social network dedicano grande visibilità, grazie alla particolarità del suo abitato costituito dai famosi Trulli. Civita di Bagnoregio si piazza al terzo posto, confermando un trend di interesse per la “Città che muore”, particolarmente evidente negli ultimi anni. Seguono poi Maratea, Otranto, Ronciglione (nel cuore della Via Francigena e nel cuore del Lazio), Sperlonga, Locorotondo, Cefalù e Subiaco (il borgo presepe).

Le regioni. Sebbene il numero complessivo di ricerche indichi il Centro Italia in testa con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili nel 2023, seguito dal Nord e da Sud&Isole, bisogna considerare che questa classifica è influenzata dal numero maggiore di borghi considerati per il Centro e il Nord. Osservando la media delle ricerche per singolo borgo, infatti, emerge chiaramente che Sud e Isole si posizionano al primo posto di questa speciale classifica. Considerando la top 10 delle regioni che registrano il maggior numero di ricerche per i loro borghi, sul podio si posizionano il Lazio al primo posto, seguito da Puglia e Umbria. Poi Toscana, Marche, Sicilia, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Calabria. Ma la classifica si rivoluziona considerando la media delle ricerche per borgo, poiché il numero di centri presi in considerazione varia da regione a regione. Quindi analizzando la media di ricerche per ogni borgo, la classifica vede in testa la Puglia, seguita da Calabria e Lazio: un ordine che rispecchia fedelmente quello dei tre borghi più cercati nel 2023.

Le province. La classifica delle province che registrano il maggior numero di ricerche in relazione ai loro borghi vede al primo posto Perugia, seguita da Viterbo e Bari. Anche in questo caso è però necessario considerare la media delle ricerche per singolo borgo: in testa è Vibo Valentia, grazie anche alle numerose ricerche che interessano la già citata Tropea. Al secondo e terzo posto si mantengono Viterbo e Bari.

La tendenza. Andando ad analizzare i borghi le cui ricerche sono cresciute di più negli ultimi due anni, si nota un’impressionante crescita per Ronciglione, un borgo relativamente poco conosciuto che è diventato di tendenza dopo essere stato premiato come il Borgo dei Borghi 2023. Al secondo posto Albori, borgo di mare della Costiera amalfitana sempre più protagonista di servizi e pubblicazioni sui social network. Terzo posto per Chiusa, incantevole cittadina in provincia di Bolzano.

Dicembre-gennaio. Dallo studio emerge chiaramente la presenza di specifici trend di ricerca correlati a determinati borghi in momenti specifici dell’anno. Per quanto concerne i mesi legati alle vacanze invernali: a dicembre i borghi più ricercati risultano essere Subiaco, borgo medievale situato nella Valle dell’Aniene ricco di storia e cultura, seguito da Civita di Bagnoregio e Tropea. Per quanto concerne gennaio, la località più cercata è Locorotondo, l’affascinante “borgo bianco” in provincia di Bari, immerso nella terra dei trulli. A seguire, Alberobello, a conferma del grande interesse che la Puglia suscita anche nel mese di gennaio, e Vipiteno, una località sicuramente molto apprezzata nei mesi invernali per i suoi impianti sciistici.

Luglio-agosto. Durante i mesi estivi, l’attenzione delle ricerche si focalizza principalmente su due borghi, Tropea e Alberobello, entrambi dominanti nella classifica sia per il mese di luglio che per agosto. È il terzo posto a differenziare le ricerche degli utenti in questo periodo: per il mese di luglio, infatti, si posiziona Maratea, pittoresca località marittima lucana affacciata sul Mar Tirreno. Per il mese di agosto il terzo posto è di Otranto, borgo pugliese sulla costa adriatica, forse meno noto rispetto ad altre località più popolari, ma che sta suscitando un interesse sempre maggiore.

Maggio e novembre. Sono state analizzate le ricerche relative ai borghi italiani durante specifiche ricorrenze, come i ponti o altre festività. Per maggio, la classifica dei tre borghi più ricercati conferma la posizione di Tropea in testa, seguita da Maratea, già citata nella classifica di agosto, e da Chiusa, un borgo che ha gradualmente accresciuto la sua popolarità negli ultimi anni. Per quanto riguarda il mese di novembre, la classifica evidenzia nuovamente la presenza di Locorotondo al primo posto, seguita da Alberobello e Vipiteno, già comparse fra le località più cercate in altri periodi dell’anno.

I borghi più cercati dai turisti stranieri nel 2023. Emergono trend ricorrenti in diversi Paesi. Alberobello, infatti, si posiziona come il borgo italiano più ricercato in Francia, nel Regno Unito e in Spagna. In questa classifica figurano anche Vernazza (la gemma delle Cinque Terre), particolarmente apprezzata negli Usa, e Malcesine (ai piedi del monte Baldo), molto ricercata in Germania, dove da diversi anni è diventata una meta molto popolare (così come tutte le località del Lago di Garda). Tropea ritorna a comparire in classifica come il borgo italiano più ricercato in Svizzera, specialmente grazie al turismo estivo.

