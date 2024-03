Ranking Uefa, 5 posti in Champions in Serie A se…/ Respira l’Italia con Europa e Conference (15 marzo 2024)

RANKING UEFA, COSA CAMBIA DOPO IL GIOVEDI’ DI COPPA

Ci saranno i 5 posti in Champions in Serie A per il prossimo anno? Questa è la domanda che attanaglia milioni di tifosi in Italia che con le proprie squadre sperano di partecipare alla Coppa dalle grandi orecchie accedendo anche con il quinto posto e non solo rientrando nelle canoniche prime quattro posizioni. Per farlo però l’Italia deve arrivare necessariamente tra le prime due nazioni del ranking e attualmente è sempre più al comanda.

Questo poiché se la Champions League ha tolto punti importanti con l’eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter rispettivamente con Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid, ecco che Europa e Conference Legue hanno dato una grande mano al nostro Paese. Il merito è della Roma, capace di eliminare il Brighton, del Milan che ha estromesso lo Slavia Praga e la Fiorentina che ha avuto la meglio sul Maccabi Haifa. Punti che fanno comodo, anzi, sono manna dal cielo dopo un mercoledì che aveva sancito l’eliminazione dell’Inter ovvero la squadra che sulla carta aveva più chance di proseguire in Champions rispetto a Napoli e Lazio.

RANKING UEFA, ALLUNGO SU GERMANIA E INGHILTERRA

I 5 posti in Champions tramite Serie A stanno per diventare realtà. Guai ad esultare prima del tempo, ma come spiegato il tris azzurro in Europa e Conference League ha dato un importante mano a tutto il sistema calcio italiano. Purtroppo in Champions League rimaniamo a bocca asciutta e fa veramente strano dopo che l’anno scorso l’Italia vantava tre semifinaliste su quattro. Quest’anno nessuna già agli ottavi, ma nell’Europa meno ambita possiamo eccome dire la nostra. In Champions League dobbiamo guardarci dalla Germania che ha ancora Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I gialloneri se la vedranno con l’Atletico Madrid mentre i bavaresi con l’Arsenal. Di negativo sulla carta c’è che in entrambi i casi, le tedesche giocheranno il ritorno in casa e dunque hanno il fattore interno nel momento teoricamente più importante.

Detto ciò, l’Italia è la nazione con più squadre ancora in corso ovvero 4 su 7 dopo l’Inghilterra con 5 su 8 mentre alla Germania ne sono rimaste solo 3. Il ranking aggiornato vede l’Italia a 17,714, la Germania a 16,357 e l’Inghilterra a 16,250. Seguono con più distacco Francia (14,750), Spagna (14,437) e così via. A questo punto potrebbe fare più paura per il primo posto l’Inghilterra: oltre ad avere più squadre in corsa, vanta anche le favorite per ogni competizione ovvero il Manchester City in Champions League, che avrà però l’ostacolo Real Madrid, il Liverpool in Europa League e il West Ham in Conference League. In ogni caso, basta arrivare tra le prime due come avevamo già ribadito dunque l’importante è non farsi superare da entrambe.











