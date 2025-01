RANKING UEFA: ITALIA SEMPRE SECONDA

Il ranking Uefa si è naturalmente aggiornato dopo la conclusione del super girone di Champions League, come sempre accade al termine di ogni turno europeo: ricordiamo che la classifica per nazioni è parecchio importante perché, dallo scorso anno, le prime due federazioni hanno il privilegio di qualificare cinque squadre in Champions League, lo sa molto bene il Bologna che grazie a questa regola è riuscito a disputare una storica edizione del torneo. Dopo l’ultimo turno del girone, la situazione non è cambiata: l’Italia rimane sempre al secondo posto con 16.875 punti, alle spalle dell’Inghilterra (20.000) e un esiguo margine di vantaggio sulla Spagna (16.214).

Video Dinamo Zagabria Milan (2-1)/ Gol e highlights: la decide Pjaca! (Champions League, 29 gennaio 2025)

Mercoledì sera ha vinto solo l’Inter: Atalanta e Bologna hanno pareggiato mentre Juventus e Milan hanno perso, inoltre l’Italia ha portato tre squadre ai playoff e, anche qui, solo l’Inter di Simone Inzaghi direttamente agli ottavi. La Spagna si è avvicinata in virtù delle vittorie di Real Madrid e Atletico Madrid; ha pareggiato il Barcellona, sconfitto invece il Girona. Da sotto può arrivare anche la Germania, con il Bayer Leverkusen già agli ottavi e Bayern Monaco e Borussia Dortmund che giocheranno gli spareggi, eliminate Stoccarda e Lipsia ma ieri sera le squadre tedesche hanno ottenuto tre vittorie a fronte di due sconfitte, e dunque hanno fatto meglio di noi.

Video Stoccarda Psg (1-4)/ Gol e highlights: show francese con Dembele! (Champions, 29 gennaio 2025)

RANKING UEFA, LE SPERANZE SULLA QUINTA IN CHAMPIONS LEAGUE

Quali sono dunque le speranze nel ranking Uefa per l’Italia? Naturalmente bisognerà aspettare perché ad ogni singola giornata potrebbe cambiare qualcosa: per esempio, già stasera i risultati di Roma e Lazio in Europa League saranno importanti, e possiamo dire che all’Olimpico si giochi una partita davvero di grande valore tra i giallorossi a caccia dei playoff e l’Eintracht che è sostanzialmente già agli ottavi, e può ancora vincere il girone davanti alla Lazio (ma sarà difficile). Poi, il quadro dei playoff di Champions League influirà parecchio: sicuramente è una bella notizia che Real Madrid, Bayern e Manchester City siano tutte nello stesso “sottogruppo” del sorteggio.

Video Girona Arsenal (1-2)/ Gol e highlights: ci pensa il giovane Nwaneri (Champions League, 29 gennaio 2025)

Questo significa che almeno una di queste sarà eliminata senza la possibilità di arrivare agli ottavi; l’Atalanta invece, ma si parla di potenziali quarti di finale, potrebbe fare lo scherzetto – di nuovo – al Bayer Leverkusen ma, per contro, la notizia negativa è che ai playoff Milan e Juventus potrebbero incrociarsi e la vincente potrebbe pescare l’Inter agli ottavi. Certo: almeno un’italiana farebbe strada, ma in quel caso ne avremmo due già eliminate prima dei quarti di finale oltre al Bologna, che non ha superato il girone. Sarà dunque un tema da affrontare sul filo del rasoio quello del ranking Uefa…