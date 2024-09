Era stato uno dei colpi a sorpresa del calciomercato estivo, e stiamo parlando precisamente di Raphael Varane, centrale di difesa che era sbarcato a Como, ma che poco dopo era stato di fatto tagliato dalla rosa per infortunio. Il centrale di difesa classe 1993, a soli 31 anni, ha deciso oggi di appendere le scarpe al chiodo a seguito dell’infortunio al ginocchio, che aveva appunto spinto i lariani a separarsi dallo stesso poche settimane dopo la firma.

Quello di Raphael Varane da parte del Como, se da una parte era stato accolto come un grande colpo, dall’altra aveva fatto sorgere un po’ di dubbi visto che il centrale originario di Lille aveva passato gli ultimi due mesi al Manchester United, durante la scorsa stagione di Premier League, fermo ai box per un problema muscolare. Alla luce del nuovo infortunio il calciatore ha quindi optato per appendere le scarpe al chiodo, e lo ha fatto comunicando il tutto attraverso un lungo post sulla sua pagina Instagram tramite cui ha ripercorso la sua grande carriera, dalle prime prestazioni importanti con il Lens, fino al tetto d’Europa e del mondo con il Real Madrid e la nazionale dei Bleu.

RAPHAEL VARANE: “HO VISSUTO EMOZIONI INCREDIBILI”

Un’ascesa fantastica che purtroppo si è scontrata con qualche problema fisico di troppo che ha obbligato Raphael Varane a salutare anzitempo il rettangolo di gioco. Nel suo post il centrale transalpino ex Como sottolinea come tutte le cose belle prima o poi finiscono, ricordando le molteplici sfide affrontate, di cui molte ritenute spesso e volentieri impossibili.

Per il calciatore sono state delle “emozioni incredibili”, ma anche dei momenti speciali che ovviamente porterà con se per sempre. Guardandosi indietro, con orgoglio, Raphael Varane ha quindi maturato la decisione di dire basta, di ritirarsi dal calcio giocato. In ogni caso lo stesso non lascerà per sempre il calcio visto che rimarrà a Como, anche se non ha fatto sapere quale ruolo occuperà, se a livello societario oppure nello staff tecnico.

RAPHAEL VARANE, LA SUA CARRIERA STRAORDINARIA

“Non vedo l’ora di condividere al più presto”, ha aggiunto e concluso Varane in merito appunto all’inizio della sua nuova avventura. Come già accennato, quella di Raphael Varane è stata una grande carriera, partita dalle giovanili del Lens, quindi l’approdo in prima squadra, in Ligue 1, a luglio del 2010.

L’anno successivo, dopo un’ottima stagione e la conquista della nazionale francese, il trasferimento al Santiago Bernabeu, presso il Real Madrid, dove Varane è rimasto per ben 10 anni. Quindi lo sbarco al Manchester United per 40 milioni di euro, poi la scorsa estate il trasferimento a Como a titolo gratuito prima del ritiro di queste ore. Nei suoi anni di attività ha conquistato la coppa del mondo con la Francia, quindi quattro Champions League con il Real Madrid, 4 mondiali per club, tre campionati spagnoli, una coppa d’Inghilterra con il Manchester e vari altri trofei.