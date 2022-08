Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, Paoletti: “Occhio al prezzo” (esclusiva)

RASPADORI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI ASCENZIO PAOLETTI

I nomi degli attaccanti infiammano il calciomercato Napoli e Giacomo Raspadori è senza ombra di dubbio una delle possibilità più intriganti, anche se c’è senza dubbio la concorrenza della Juventus e il Napoli quindi coltiva anche altre possibilità, in primis quella che porta a Giovanni Simeone – che però non escluderebbe anche l’assalto al giocatore del Sassuolo. Raspadori al Napoli si potrebbe veramente realizzare e l’azzurro già campione d’Europa nella scorsa estate potrebbe giocare nella squadra di Spalletti per diventare… due volte azzurro.

Un colpo di mercato importante per i partenopei, qualora Giacomo Raspadori dovesse davvero finire al Napoli, che potrebbe così puntare su uno dei migliori attaccanti giovani italiani anche se il Sassuolo è una “bottega” costosa. Per sapere qualcosa di più su questa trattativa di mercato abbiamo sentito Ascenzio Paoletti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Raspadori lascerà il Sassuolo? La possibilità certamente c’è.

In questo caso, Raspadori potrebbe veramente giocare nel Napoli? Bisognerà che il Sassuolo e il Napoli si mettano d’accordo sul prezzo del cartellino di Raspadori. Il Sassuolo vuole una cifra importante, del resto è stato così anche con la cessione di Scamacca al West Ham. Carnevali ha lavorato in questo senso, bisognerà che le due parti trovino un accordo per arrivare alla cessione di Raspadori al Napoli.

Raspadori potrebbe fare grandi cose nella squadra di Spalletti? Giocherebbe in questo caso in una squadra dove c’è un mix di esperienza e gioventù, un ambiente ideale per lui dove potrebbe veramente fare bene ed esaltarsi.

Si parla però moltissimo anche della possibilità di un passaggio alla Juventus… Vero, ma se Raspadori non dovesse andare al Napoli credo piuttosto che potrebbe finire all’estero.

Considera Raspadori già in questo momento un grande attaccante? È sicuramente un buon attaccante, ma ci vorranno ancora diciamo un paio di anni prima che possa esprimersi nel modo migliore e possa diventare un attaccante davvero importante. (Franco Vittadini)











