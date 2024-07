Il viaggio di Martina e Raul a Temptation Island 2024 corre dritto verso il falò di confronto, ma non prima di nuovi video che ci mostrano ancora una volta perchè sono considerati tra le coppie più appassionanti di questa edizione. I dissidi tra i due proseguono, seppur a distanza; nel corso della 5a puntata una serie di video hanno destabilizzato entrambi, anche se in maniera maggiore il fidanzato mentre Martina sembra più impegnata a viversi al 100% la vicinanza del tentatore Carlo Marini.

Proprio la vicinanza tra il tentatore Carlo e Martina si tramuta nella fatidica goccia che fa traboccare il vaso, o meglio; il video che fa traboccare di lacrime il fidanzato Raul. Prima di arrivare ad una versione inedita del ragazzo, bisogna menzionare le parole della fidanzata al cospetto di Filippo Bisciglia: “Speravo di vedere qualcosa di diverso, invece no; nel frattempo cambio io ma non per i video. Quando dentro di te cambiano le cose, pensi tutto il giorno su ciò che vuoi o non vuoi… Non è un video che fa la differenza, anche perchè lo conosco”.

Raul si lascia andare alle emozioni a Temptation Island 2024: pianto incontrollabile dopo nuovi video di Martina

Martina e Raul si mettono dunque in evidenza nella quinta puntata Temptation Island 2024 per le reazioni agli antipodi. Mentre la fidanzata ha mostrato quasi indifferenza rispetto ai video osservati, lui questa volta non ce la fa. Non si lascia andare alla rabbia, nessuna sedia scaraventata al terreno o bottiglia lanciata per aria; questa volta Raul lascia spazio alle emozioni e il pianto che ne consegue mostra tutta la verità, e per certi versi la bellezza, dei suoi sentimenti.

“Sarà che a volte sono troppo chiuso, però io so bene come voglio la mia relazione; a me non serve il pepe, lei non può essere gelosa di me perché io le porto rispetto…”, parla così Raul dopo aver visto l’ennesimo video con protagonista Martina e il tentatore Carlo, mentre le lacrime gli solcano il volto quasi senza controllo. “Lei non può essere gelosa di me perché io ho occhi solo per lei, io amo solo Martina. Quello che faccio è direttamente proporzionale a quanto la amo…”. Ed è qui che la colonna sonora in sottofondo, “Too much love will kill you” dei Queen, diventa manifesto del percorso di Raul e Martina a Temptation Island 2024, soprattutto per il fidanzato. Too much love will kill you, if you cant’ make up your mind…