La 5a puntata di Temptation Island 2024 accende i riflettori su una delle coppie che primeggia tra discussioni social, seguito televisivo e curiosità per il post-reality: Martina e Raul. Sono stati giorni difficili per il fidanzato, alle prese con video non proprio banali con protagonista la fidanzata sempre più vicina al tentatore Carlo Marini. La gelosia imperversa, furioso si scaglia contro oggetti e anche contro sé stesso. Ma anche in amore, forse la vendetta è un piatto che va servito freddo.

Dopo giorni vissuti ‘al buio’, anche per Martina nel corso della 5a puntata di Temptation Island 2024 arriva un nuovo video del suo fidanzato Raul. “Queste coccole non le concepisco, non le accetto e non le perdono”, queste le prime battute della giovane vedendo vicini Raul e la tentatrice Siriana. Baci, carezze, un’intesa di sguardi che scuote il nervosismo di Martina che però dubita: “Lo conosce so che non è vero, mi dispiace che stia facendo queste cose per farmi ingelosire, ma lo vedo ha lo sguardo assente…”.

Tra Martina e Raul i dissidi aumentano, soprattutto dopo i video del fidanzato in dolce compagnia della tentatrice Siriana. Lei però dubita, mette in discussione il valore dei contenuti: “Ha delle carenze, si sta solo buttando su una ragazza che ora gli sta dando affetto”. Dal suo punto di vista non c’è nulla di reale nella vicinanza tra i due e, dal canto suo, è pronta a proseguire dritta per la sua strada: “Io continuo a fare il mio percorso, che è sicuramente più vero del suo”.

Come prevedibile, anche per Raul arriva un nuovo video con protagonista Martina e il tentatore Carlo Marini. Ma non è tanto la vicinanza a destare la gelosia e rabbia del fidanzato, quanto le parole della ragazza che sembrano denigrare anche i contenuti della persona con la quale fino a poco tempo fa condivideva la quotidianità prima di entrare a Temptation Island 2024. “Roba forte”, commenta lui con sorriso beffardo: “Dice che con me parla solo di Tik Tok? Ma se lei sta sempre al telefono…”.

Raul è un fiume in piena dopo aver ascoltato le parole negative della fidanzata Martina a Temptation Island 2024. All’inizio sembra quasi mostrare rassegnazione e commenti beffardi: “Che spettacolo, che caz*o me ne frega, mi fa un grosso favore così…”. Ecco che però un nuovo richiamo scatena tutta la rabbia del ragazzo. Volano parole forti: “E’ stupida come un sasso, ha la testa vuota…”, il tutto mentre osserva Martina sempre più vicina al tentatore Carlo.

La rabbia di Raul dopo le ultime parole della fidanzata Martina a Temptation Island 2024 è incontenibile: praticamente distrugge una sedia, lancia per aria una bottiglia d’acqua. L’impressione è che siano stati toccati dei punti dolenti, degli argomenti fastidiosi ma che soprattutto Raul sia stufo di osservare da spettatore la propria fidanzata che lo scredita e si avvicina ad una persona diversa da lui. “Non mi dovrò far prendere dal fatto che mi è mancata, a questo punto spero che si spinga oltre…”. Ormai, tutte le strade di Raul e Martina a Temptation Island 2024 sembrano portare al fatidico Falò di Confronto.