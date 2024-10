Si è tenuto nella giornata di oggi, domenica 27 ottobre 2024, il referendum sugli orsi in Val del Sole – in Trentino – con il quale diverse associazioni contrarie alla convivenza con gli animali spesso al centro delle pagine di cronaca sperano di riuscire ad interrompere il programma Life Ursus voluto dall’Unione Europea: i seggi sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 ed è interessante notare che si è registrata un’affluenza record che ha portato circa il 50% degli aventi diritto alle urne già alle ore 17; mentre resta critica la posizione degli ambientalisti che ritengono il referendum sugli orsi una vera e propria farsa fine a se stessa.

Partendo dal principio, quanto accaduto oggi in Val del Sole – che si ripeterà anche in tutti i comuni e le valli trentine nel corso delle prossime settimane – non è propriamente un referendum, quanto piuttosto una (cosiddetta) consultazione popolare che non porterà all’abrogazione di nessuna legge: le urne erano aperte a tutti gli elettori, ma per esprimere una preferenza non era necessario presentare la scheda elettorale; e sulla scheda era riportato il solo quesito: “Ritieni che la presenza di orsi e lupi in zone densamente popolate (..) sia un grave pericolo per la sicurezza, un danno per l’economia e per la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni” con le – classiche – risposte “si” o “no”.

REFERENDUM SUGLI ORSI IN TRENINO: COSA CAMBIA A FRONTE DELLA VITTORIA DEL SÌ

Insomma, nelle prossime ore (circa a partire dalle 22) potremo conoscere l’esito del referendum sugli orsi in Trentino al quale seguirà – a fronte di una maggioranza di “si” – un’interlocuzione diretta con Roma e Bruxelles; ma prima di arrivarci è interessante notare che dal conto loro le associazioni animaliste da tempo si erano opposte a queste iniziative, con – in particolare – Legambiente che ha ricordato che “la convivenza” con gli orsi “non si pratica a colpi di quesiti referendari” ma con “un approccio basato sulla conoscenza, il monitoraggio delle attività e l’intervento integrato”.

Di fatto, se vincesse il si al referendum sugli orsi la provincia trentina chiederà all’UE – che potrà altresì ignorare la questione – di rivedere il progetto Life Ursus non solo nella Val di Sole (prima al voto) ma anche in Val di Non, Val Rendena, Valle dei Laghi e nel vicino altopiano Paganella, decidendo anche cosa ne sarà della folta popolazione di orsi (e soprattutto orse) che risiedono in tutto il Trentino.