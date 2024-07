Orso attacca turista francese in Trentino Alto Adige/ 43enne ferito agli arti mentre faceva jogging

Torna la paura in Trentino Alto Adige dopo che un orso ha attaccato un turista francese, ferendolo agli arti. L’episodio, come scrive il Corriere della Sera, si è verificato in quel di Dro, in provincia di Trento, precisamente lungo il Percorso delle cavre, un sentiero da percorrere a piedi e dove la vittima stava facendo una corsa mattutina. Il turista i è trovato di fronte l’orso e non ha potuto fare altro che scappare, ma l’animale mastodontico è riuscito a colpirlo in particolare al braccio destro e alla gamba sinistra, oltre che alla schiena, e solo per miracolo non è capitato il peggio.

Una vicenda che ha fatto tornare alla mente quella capitata al povero Andrea Papi, aggredito e ucciso da un orso sempre in Trentino, ed evento che aveva provocato non poche polemiche fra gli animalisti, che puntavano il dito contro l’amministrazione, e gli altri, che invece volevano l’abbattimento dell’animale. Il turista francese, come detto, è riuscito fortunatamente a scappare e correre a gambe levate verso la valle: è risultato essere un 43enne che stava godendosi le vacanze sugli splendidi monti di Trento assieme alla moglie, vacanze che stavano per trasformarsi in un incubo.

ORSO ATTACCA TURISTA FRANCESE IN TRENTINO ALTO ADIGE: PROGNOSI DI 20 GIORNI

Una volta messosi al riparo il 43enne ha contattato i soccorsi che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato anche con un elicottero. Dopo la stabilizzazione il paziente è stato portato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento: era sotto choc e aveva diverse ferite, ma fortunatamente nessuna mortale, di conseguenza nel giro di pochi giorni verrà dimesso con una prognosi di una ventina di giorni.

Alla luce del nuovo episodio legato ad un orso in Trentino, il sindaco di Dro, Claudio Mimola, ha chiesto delle azioni più concrete, invitando inoltre alla rimozione dell’esemplare in questione. Nel frattempo il corpo forestale sta cercando di ricostruire l’accaduto anche perchè dieci giorni fa, sempre nella stessa zona, era stato avvistato un altro orso che avrebbe quindi “sconfinato”, e non è da escludere che si tratti dello stesso che ha aggredito il turista francese.

ORSO ATTACCA TURISTA FRANCESE IN TRENTINO ALTO ADIGE: ATTESA ORDINANZA DI ABBATTIMENTO

Altri avvistamenti anche in precedenza, ad esempio quello del 5 luglio, un’orsa vista ad Arco assieme ai suoi cuccioli. La Provincia ha rafforzato la sicurezza e il monitoraggio nella zona dell’aggressione, ed inoltre sono stati effettuati vari campionamenti biologici per cercare di identificare dal punto di vista genetico lo stesso orso avvistato in Trentino Alto Adige.

Quando verrà individuato la provincia emetterà una ordinanza di abbattimento, di conseguenza sono ipotizzabili nuove battaglie legale con gli ambientalisti, che faranno ricorso: è probabile che la vicenda si concluda come con l’orsa che ha ucciso Andrea Papi, ovvero, la reclusione in un’oasi protetta e chiusa, lontana dalle persone.

