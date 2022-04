Regina Coeli, Lunedì dell’Angelo 2022/ Diretta video Papa Francesco: vita e sepolcro

DIRETTA REGINA COELI CON PAPA FRANCESCO: IL LUNEDÌ DELL’ANGELO

Dopo aver celebrato e concluso il Triduo Pasquale e la Settimana Santa, Papa Francesco torna a collegarsi in diretta video streaming con la cristianità mondiale per il primo Regina Coeli dopo l’annuncio di Resurrezione del Cristo: nel giorno della festa del Lunedì dell’Angelo, da tradizione, alle ore 12 con diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming (sul canale YouTube Vatican News) il Santo Padre tornerà ad affacciarsi dal Balcone di San Pietro per la recita del Regina Coeli.

«Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”, ed esse si precipitarono a raccontare l’accaduto agli altri»: in questo passo del Vangelo di Marco si rende testimonianza all’episodio appena successivo alla Resurrezione di Gesù, motivo per cui la Chiesa dedica il giorno dopo Pasqua al Lunedì dell’Angelo. 24 ore dopo la vittoria sulla morte di Gesù, la Chiesa celebra l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro di Cristo. Una vita che viene “scoperta” e annunciata dall’interno di un sepolcro vuoto: l’arrivo di Maria di Magdala (Maddalena), Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè al Sepolcro dove era stato sepolto Gesù avvenne come atto finale al rituale di imbalsamatura del corpo del Signore. Appena arrivate però la sorpresa di trovare vuota quella tomba, con l’angelo che annuncia alle donne e al mondo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.

REGINA COELI, LUNEDÌ DELL’ANGELO, IL MESSAGGIO PASQUALE DELLO SCORSO ANNO

«Il lunedì dopo Pasqua è detto anche Lunedì dell’angelo, perché ricordiamo l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù (cfr Mt 28,1-15). Ad esse l’angelo dice: “So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto” (vv. 5-6). Questa espressione “È risorto” va oltre le capacità umane. Anche le donne che erano andate al sepolcro e l’avevano trovato aperto e vuoto, non potevano affermare: “È risorto”, ma solo dire che il sepolcro era vuoto»: iniziava così il messaggio di Papa Francesco esattamente un anno fa, nel Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo ancora una volta in video collegamento e senza presenza di pubblico per le ben note regole anti-Covid.

In attesa di ricevere invece quest’anno il messaggio dopo Pasqua finalmente anche in presenza con il consueto affaccio sulla Piazza San Pietro, Papa Francesco farà certamente riferimento al tema mai nascosto in tutti gli appuntamenti della Settimana Santa, la pace nel mondo tramortito dalla guerra. «Dalle parole dell’angelo possiamo raccogliere un prezioso insegnamento: non stanchiamoci mai di cercare il Cristo risorto, che dona la vita in abbondanza a quanti lo incontrano. Trovare Cristo significa scoprire la pace del cuore», ricordava ancora un anno fa nel Regina Coeli il Santo Padre. La certezza della preghiera e della vittoria di Cristo sulla morte domina la testimonianza cristiana nei giorni di Pasqua: «L’annuncio della Pasqua è questo: “Cristo è vivo, Cristo accompagna la mia vita, Cristo è accanto a me”. Cristo bussa alla porta del mio cuore perché Lo lasci entrare, Cristo è vivo. In questi giorni pasquali ci farà bene ripetere questo: “il Signore vive”».

IL TESTO UFFICIALE DEL REGINA COELI

Qui di seguito riportiamo il testo in latino del Regina Coeli che verrà proferito da Papa Francesco per celebrare il Lunedì dell’Angelo: «Regína caeli laetáre, Allelúia. Quia quem merúisti portáre, Allelúia. Resurréxit, sicut dixit, Allelúia. Ora pro nobis Deum, Allelúia. Gaude et laetáre, Virgo María, Allelúia. Quia surréxit Dominus vere, Allelúia. Orémus. Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum laetificáre dignátus es, praesta, quǽsumus, ut per eius Genetrícem Virginem Maríam perpétuae capiámus gáudia vitae. Per Christum Dóminum nostrum. Amen».

Qui la traduzione letterale in italiano del Regina Coeli, preghiera che sostituisce l’Angelus tra i giorni di Pasqua e della Pentecoste: «Regina dei cieli, rallegrati, Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia, è risorto, come aveva promesso, Alleluia. Prega il Signore per noi, Alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, Alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen».

