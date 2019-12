Regionali Calabria M5s: domani su Rousseau voto candidati/ Venerdì la presentazione

Nella giornata di domani il popolo del Movimento 5 Stelle sarà chiamato a votare i propri candidati per le prossime elezioni regionali che si terranno in Calabria. La notizia è stata comunicata in via ufficiale pochi minuti fa, e per selezionare la propria preferenza, si dovrà utilizzare come da copione la piattaforma Rousseau. Andranno scelti i candidati consiglieri nonchè il candidato Governatore, che dovranno poi essere votati dal popolo calabrese domenica 26 gennaio 2020, subito dopo l’inizio del nuovo anno. Paolo Parentola, coordinatore della campagna elettorale della Calabria, ha spiegato: “Invito tutti gli iscritti al Movimento residenti in Calabria – le parole riportate dall’agenzia Ansa – a partecipare al voto. Con tre preferenze a disposizione gli iscritti potranno scegliere i nostri candidati al Consiglio regionale e, a parte, potranno approvare o meno il progetto politico che abbiamo proposto come portavoce parlamentari della Calabria, che prevede una coalizione civica, guidata da Francesco Aiello, ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, tra il M5S e liste con soli rappresentanti della società civile”.

REGIONALI CALABRIA M5S, SARÀ ANCORA SFIDA AL CENTRODESTRA E AL PD

Parentola ha altresì aggiunto che il candidato governatore nonchè quelli del consiglio, verranno ufficialmente presentati questi venerdì, 13 dicembre, in quel di Catanzaro, alla presenza del leader politico Luigi Di Maio. Quest’ultimo poche settimane fa era finito al centro delle politiche a seguito alla decisione del popolo pentastellato di presentarsi alle prossime regionali, nonostante lo stesso ministro preferisse una pausa per riorganizzare l’intero movimento. Quella di fine gennaio si preannuncia un’altra grande sfida fra il Movimento 5 Stelle e le altre forze politiche, a cominciare dal Partito Democratico, che non si unirà più ai pentastellati dopo l’esperienza flop in Umbria. Qualche problema anche nella coalizione composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ed in particolare fra gli azzurri: “Guardo con grande preoccupazione alla Calabria – le parole a Il Foglio di Mara Carfagna – perché vedo il rischio di una spaccatura nel partito locale che invito tutti a voler scongiurare’‘.

