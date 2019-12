Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 11 dicembre: Giulio e una nuova tronista?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 11 DICEMBRE, TRONO CLASSICO

Nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne oggi pomeriggio e i fan si stanno già sfregando le mani. Al momento non si sa molto di quello che succederà ma qualcuno è già certo che è previsto un grande terremoto in vista del fatto che presto si avvicinerà la pausa natalizia e la registrazione di oggi potrebbe essere l’ultima puntata in onda in questo 2019, programmazione permettendo. Le questioni in sospeso sono tante a cominciare da Giulio Raselli rimasto sul trono al fianco di Carlo. Quest’ultimo è ancora un grande punto interrogativo per il pubblico del programma mentre il primo, ormai in tv tra corteggiamento, Temptation Island Vip e trono, da oltre un anno, si avvia verso l’epilogo della sua lunga storia. In particolare, il tronista sembra ormai ad un passo dalla scelta soprattutto per via delle decisioni e delle pressioni delle sue corteggiatrici, lo farà proprio oggi?

GIOVANNA NUOVA TRONISTA NELLA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE?

Da una parte c’è Giulia, una delle ultime arrivate nel programma, dall’altra c’è Giovanna pronta a farsi scegliere ma a dire di no dopo tutto quello che è successo tra loro tant’è che nell’ultima puntata di Uomini e donne proprio Maria De Filippi le ha chiesto di sedere al posto del tronista. Come andrà a finire adesso? Forse proprio nella registrazione di oggi del trono classico scopriremo se Giulio farà o meno la sua scelta e se, alla fine, Giovanna finirà sul trono. Rimane il fatto che se così non fosse la redazione dovrà correre ai ripari visto che Carlo potrebbe rimanere solo molto presto e, a quel punto, serviranno nuovi tronisti con la speranza che siano migliori di quelli visti fino a questo momento nel programma e non solo in questa edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA