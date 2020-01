Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 25 gennaio: Giovanna nuova tronista?

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO, TRONO CLASSICO

A sorpresa proprio all’inizio di questa settimana, dopo la scelta in diretta di Giulio Raselli è stata registrata una puntata del trono classico di Uomini e donne che ha permesso a Daniele Dal Moro di andare avanti con il suo percorso, arrivando a mettere insieme già due esterne con le sue corteggiatrici, e prendere posto insieme a Carlo e Sarah, gli altri due tronisti. Oggi pomeriggio, secondo le anticipazioni, i protagonisti del trono classico torneranno in scena per una nuova registrazione che vedrà ormai Giulio Raselli e le sue corteggiatrici fuori dai giochi, almeno in parte. Sono in molti quelli che si aspettano di vedere di nuovo in studio Giulio Raselli e Giulia d’Urso per raccontare cosa è successo dopo la scelta e i loro primi giorni insieme ma sono tanti quelli che non mandano giù il fatto che i due potessero essere d’accordo.

GIOVANNA ABATE NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Proprio nelle scorse ore lo stesso Giulio Raselli ha risposto alle segnalazioni e le insinuazioni sui social, questo lo porterà nello studio di Uomini e donne oggi pomeriggio per la nuova registrazione? Al momento è presto per dirlo così come è presto per capire se Giovanna Abate avrà già messo da parte i suoi sentimenti per il tronista per iniziare un possibile percorso nel programma prendendo il suo posto. Forse per lei tutto sarà rimandato al prossimo settembre, se rimarrà single, perché sarebbe difficile gestire quattro tronisti fino a maggio a meno che uno di loro, magari Carlo, non sia già pronto a scegliere. Il resto lo scopriremo solo tra qualche ora quando le luci delle telecamere si accenderanno in studio e la registrazione avrà inizio, fino ad allora terremo d’occhio i social per carpire i movimenti dei protagonisti del programma.

