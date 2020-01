Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 31 gennaio: Giovanna e Sammy… (Trono classico)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO DEL TRONO CLASSICO

Allora è inutile dire che già tutti sognano qualcosa di importante per Giovanna Abate, neo tronista di Uomini e donne, che oggi tornerà a registrare una nuova puntata del trono classico, la prima in cui ufficialmente tutti sapranno che c’è lei sulla poltrona rossa accanto a Sarah, Carlo e Daniele Dal Moro. La non scelta di Giulio Raselli è stata invitata da Maria De Filippi a dimenticare quello che è successo proprio approfittando del trono che da qui a maggio potrebbe aiutarla a voltare pagina e conoscere un ragazzo adatto a lei e che possa darle quello che Giulio non voleva o poteva darle. Chi l’ha conosciuta sa bene che per lei non va bene un ragazzo giovane, inesperto e un po’ troppo frivolo perché per lei ci vuole un uomo maturo con i piedi ben saldi a terra e in molti sono già convinti di averlo individuato tanto da sognare che sia proprio lui la scelta. Ma di chi stiamo parlando?

PRIMA ESTERNA PER GIOVANNA E SAMMY A UOMINI E DONNE?

Ma di Sammy, ovvio. L’ex tentatore di Temptation Island Vip colui che in molti avevano indicato in estate come prossimo tronista, è sceso tra i corteggiatori della nuova tronista di Uomini e donne e in molti già sognano di vederlo al fianco di Giovanna per quello che hanno in comune e per la bellezza che potrebbero regalare ai fan del programma. Dall’altra parte, tra i corteggiatori vip, è comparso anche Alessandro Graziani, il tentatore che ha fatto capitolare la fragile Serena Enardu ed è inutile dire che i fan del programma sognano già un intenso triangolo. In studio oggi pomeriggio per la registrazione ci saranno anche i già noti tronisti che hanno fatto debutto in tv e il cui percorso è iniziato da un po’, Giovanna Abate riuscirà a rubare loro la scena?

