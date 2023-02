Regolamento Festival di Sanremo 2023/ Classifica finale, giuria e televoto

Il Festival di Sanremo 2023 sta per prendere il via e i più appassionati non possono mancare l’appuntamento con il regolamento della kermesse canora, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio. Non mancano come ogni anno le novità, con alcune norme modificate o riviste. Il primo cambiamento riguarda il numero di artisti in gara: saranno 28 (di cui 6 sono i vincitori di Sanremo Giovani) e tutti avranno la possibilità di esibirsi in occasione della finale, dato che nelle serate precedenti non ci saranno eliminazioni.

Regolamento Festival di Sanremo 2023: voti e classifica, come funziona?

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo 2023 per le prime due serate, come di consueto, gli artisti verranno suddivisi in due gruppi da 14 artisti in modo da presentare per la prima volta la loro canzone. I brani saranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web col peso ciascuna di 1/3. Alla fine della seconda serata verrà stilata la classifica congiunta. In occasione della terza serata tutte le canzoni in gara verranno riascoltate e votate, questa volta però dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso del 50% ciascuno sul totale. La quarta serata sarà invece quella dedicata alle cover con ospite su brani italiani ed internazionali degli anni ‘60, ’70, ’80, 90’ e ’00, anche del proprio repertorio. Voterà il pubblico a casa tramite il Televoto (con un peso del 34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%) per eleggere il vincitore della serata.

Finale Festival di Sanremo 2023, come avverrà secondo il regolamento?

In occasione della finale del Festival di Sanremo 2023, il regolamento prevede che tutti i voti delle precedenti serate confluiscano nella classifica generale. In altri termini, la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti nella serata delle cover e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti determina una nuova classifica dei 28 artisti, che tuttavia presumibilmente non verrà mostrata ai telespettatori. Ciò avverrà soltanto dopo che si saranno nuovamente esibiti tutti i partecipanti alla kermesse e verrà stilata la classifica ufficiale, almeno per quel che riguarda i piazzamenti dal 6° al 28° posto.

La novità più eclatante, infatti, è che a giocarsi il podio saranno i primi 5 classificati. I voti arrivati fino a quel momento verranno azzerati. L’ordine del podio allargato verrà deciso con la votazione del pubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%). Il primo classificato vincerà il concorso canoro e dunque anche la possibilità di esibirsi alla prossima edizione dell’Eurovision Song Festival.











