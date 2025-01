In attesa di poter finalmente scoprire quali sono i codici vincenti della prima categoria della Lotteria Italia 2025 e – soprattutto – di quello da 5 milioni di euro, possiamo fare un passetto indietro per recuperare il semplicissimo regolamento di questo sempre amatissimo e partecipatissimo gioco che ogni anno regala migliaia e migliaia di euro a decine di giocatori: la prima cosa da dire è che il sorteggio verrà fatto esattamente oggi – ovviamente lunedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania – durante la diretta della trasmissione ‘Affari tuoi‘ abbinata proprio alla Lotteria Italia 2025 e che vedrà la partecipazione dei dirigenti dell’Agenzia Dogane e Monopoli per annunciare tutti i codici vincenti sorteggiati quest’anno.

Un altro centrale aspetto del regolamento della Lotteria Italia 2025 da chiarire fin da subito è che alle 21 in punto di oggi si chiuderà ufficialmente l’ultima finestra di tempo nella quale vi è concesso acquistare i vostri biglietti per cercare di accaparrarvi quello fortunato, il tutto – però – esclusivamente recandovi in una ricevitoria Sisal o in qualsiasi altra agenzia scommesse abilitata; mentre se il vostro desiderio fosse quello di acquistare un ticket online, sappiate che – purtroppo – il tempo è scaduto già un paio di giorni fa e non vi resterà da fare altro che acquistare un biglietto cartaceo.

Tutto quello che c’è da sapere sul regolamento Lotteria Italia 2025: premi in palio, quando vengono annunciati i vincitori e come riscuotere

Detto questo, da sapere ancora sulla Lotteria Italia 2025 non resta più molto altro, se non – ovviamente – il valore di tutti i tantissimi premi in palio: al più fortunato tra i vincitori (lo ripetiamo) spetteranno la bellezza di 5 milioni di euro, mentre nella cosiddetta ‘prima categoria’ ci sono altri quattro premi milionari il cui valore verrà annunciato solamente questa sera durante la diretta associata all’estrazione; così come non mancano neppure – anch’esse ignote ed annunciate solo in serata – altre due categorie di vincita che premieranno decine e decine di giocatori con premi tendenzialmente sempre superiori ai 10mila euro.

Dal conto vostre, per scoprire se e quanto avete vinto grazie alla Lotteria Italia 2025 non dovrete far altro che seguire la diretta serale di ‘Affari tuoi’ per confrontare i codici sui vostri biglietti con quelli che verranno annunciati da Stefano De Martino, oppure – ma solo in un secondo momento – con quelli che pubblicheremo in un apposito articolo per la seconda e la terza categoria (che non vengono annunciati in diretta, essendo troppi); il tutto fermo restando che per incassare l’eventuale vincita dovrete poi andare o all’Ufficio Premi di Roma e Milano, o in qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo con il vostro ticket vincente!