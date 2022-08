Rena Sofer lascia Beautiful/ In quale puntata Quinn dirà addio?

Rena Sofer lascia Beautiful: l’attrice dice addio alla soap dopo nove anni

Rena Sofer lascia Beautiful: colpo di scena nella longeva soap americana, che dovrà prepararsi a dire addio a uno dei suoi personaggi più amati. Dopo nove anni, l’attrice ha deciso di uscire di scena per dedicarsi ad altro, come annunciato da lei sui social. Il personaggio di Quinn Fuller era stato introdotto nel 2013 e ben presto si era fatto avanti nelle trame della soap.

“Venerdì 5 agosto non è stato solo il compleanno di mia figlia, ma la fine dei miei 9 anni come Quinn in Beautiful“, ha scritto Rena Sofer su Instagram, annunciando la sua uscita di scena. “So che per alcuni è straziante e lo è anche per me, ma è tempo che io vada avanti sia con la mia carriera di attrice che con il mio lavoro da ceramista.” In un’intervista al magazine americano Soap Opera Digest, l’attrice spiega qualche dettaglio in più in merito alla sua scelta di abbandonare Beautiful: “Avevo già deciso che questo sarebbe stato il mio ultimo contratto, e quando hanno finito con la storia di Quinn e Carter, sembrava il momento giusto di andarmene.”

Rena Sofer lascia Beautiful: come uscirà di scena Quinn?

Quinn Fuller è la madre di Wyatt, nato da una relazione passata con Bill Spencer. Sebbene non sia mai stata centrale nella storia, il suo personaggio ha saputo conquistarsi l’affetto dei fan grazie alla sua personalità subdola e meschina, in grado di creare dinamiche all’interno della soap. L’amore per Eric Forrester, che in seguito diventerà suo marito, l’hanno resa la nuova signora Forrester: Quinn è cambiata, anche se ha sempre cercato di mettere i bastoni tra le ruote a Brooke, sua nemica, e Ridge.

Nelle puntate italiane, Quinn ha tradito suo marito con Carter, ma i due hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle (almeno per ora), per concentrarsi sulle loro rispettive relazioni, ossia con Eric e Zoe. Solo Shauna e Paris sono a conoscenza della loro tresca. Le puntate americane, invece, sono molto più avanti con la storia: Quinn e Carter, infatti, vivono la loro relazione alla luce del sole, dopo che Eric ha riallacciato i rapporti con Donna, sua ex moglie. L’ultima puntata in cui apparirà Quinn sarà quella in onda negli Stati Uniti lunedì 29 agosto. In Italia dovremo aspettare almeno il prossimo anno per vederla.

