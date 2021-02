Renato Zero è fidanzato? I suoi amori/ Enrica Bonaccorti e Lucy Morante: “Sposarmi? Col pubblico”

Quali sono stati gli amori, conclamati o solamente attribuitigli, di Renato Zero? Mentre questa sera il cantautore romano sarà ospite di “C’è posta per te”, è il caso di premere il tasto re-wind e di ripercorrere la vita privata del 71enne artista e produttore discografico che durante la sua vita, anzi, le sue vite ha scelto non solo di non sposarsi mai ma non è nemmeno mai diventato padre pur avendo adottato tempo addietro Roberto Anselmi. A dire la verità, negli ultimi anni il gossip sulla sua identità sessuale e la rivalutazione ex post del suo travestitismo hanno riaperto il dibattito, con alcuni che hanno suggerito come Zero possa aver avuto anche un compagno.

Il diretto interessato ha sempre smentito di essere gay anche se diversi colleghi del mondo dello spettacolo, quale ad esempio Serena Grandi, la pensano al contrario: quest’ultima ha infatti rivelato durante la sua partecipazione al grande Fratello VIP che Zero è sempre stato omosessuale pur convivendo con una donna. Sarà vero? Il cantautore, a onor del vero, anche più di recente ha ribadito di non essere gay, parlandone più che altro come una forma di “estetismo trasgressivo” per quanto lo riguardava, ma aggiungendo di aver scelto le donne e di aver smesso anche di trasvestirsi oramai come faceva nei ruggenti Anni Settanta e Ottanta.

TUTTI GLI AMORI DI RENATO ZERO: “MA SONO SPOSATO SOLO COL PUBBLICO”

Ma quali sono stati i principali flirt attribuiti a Renato Zero? Trascurando i rumors e quelli mai verificati, sicuramente sono due le donne davvero importanti nella sua vita: stiamo parlando di Enrica Bonaccorti e di Lucy Morante. Nel caso della 71enne e quasi sua coetanea conduttrice televisiva savonese, fu proprio la diretta interessata a rivelate la liaison durata più di due anni: “Ricordo l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni” aveva detto con una punta di nostalgia e ricordando l’affetto che provava non solo per la sua persona ma pure per il talento di Renato. Poi, la separazione e la scelta di nuovi partner: “Gli chiedi ‘La conosco?’ e lui mi rispose ‘Lo conosci…’ e sono stati assieme vent’anni”.

Con la Bonaccorti, Renato Zero sarebbe stato vicino alle nozze anche se lui ha negato: e con Lucy Morante invece? Pare che quest’ultima, sorella del chitarrista Massimo Morante, sia stato il legame probabilmente più importante della sua vita: conosciutisi negli Anni Settanta, i due sono passati dall’essere dei semplici amici ad un rapporto professionale serio (lei era diventata la sua manager oltre che accompagnatrice nel corso di alcuni eventi) e poi a un legame sentimentale. Le cause della fine della loro storia d’amore non sono mai state chiarite, anche a distanza di molto tempo, ma pare che il loro non sia stato un vero e proprio addio dato che in qualche modo sono riusciti a non perdersi. Tanto, come ha avuto modo di dire lo stesso Renato, “non ho mai pensato davvero di sposarmi, non sono cliente di nessuna bomboniera: io sono sposato con il pubblico”. Amen.



