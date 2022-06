Renzo Arbore, chi è ?/ Da Mariangela Merlato a Mara Venier ai nuovi progetti

Chi è Renzo Arbore? Carriera e vita privata

Renzo Arbore, classe 1937, cantautore, conduttore radiofonico, showman, musicista e grande artista italiano. Nel corso della sua carriera ha avuto moltissimi successi e ha lanciato artisti come Nino Frassica, Milli Carlucci e Roberto Benigni. Ha iniziato la sua carriera come musicista e come conduttore radiofonico insieme a Gianni Boncompagni e poi è rimasto impresso nel cuore di tutti per il grandissimo successo ottenuto nei programmi televisivi, in particolar modo con: Speciale per voi, l’altra Domenica e Teche Teche té. Riguardo alla sua vita privata, lo showman non si è mai sposato e non ha avuto figli ma ha avuto dei grandi amori come: l’attrice Mariangela Merlato e la conduttrice Mara Venier. A distanza di anni, dopo la relazione con la Venier, era tornato insieme a Mariangela Merlato ed era rimasto con lei fino al giorno della sua morte, nel 2013.

Sono state due storie intense, quella con la Venier è stata raccontata e chiacchierata anche nel programma di Domenica In, condotto da Mara, che ha voluto come ospite proprio l’ex compagno. Quella con Mariangela invece era stata una storia particolare, fatta di viaggi, chiamate e racconti. Al di la di tutto, lo showman ha sempre avuto il rammarico di non aver mai avuto figli.

Renzo Arbore lascia l’Orchestra Italiana ma ha nuovi progetti

Renzo Arbore ha raccontato in esclusiva a “Oggi” che ha concluso la sua “missione” con l’Orchestra: “C’è l’età, ci sono stati i due anni fermi per la pandemia. Loro andranno avanti, si chiameranno: Noi, la Nuova Orchestra Italiana”. Nonostante si sia chiuso un percorso importante della sua vita, per lo showman se ne sono aperti molti altri. Si è inventato l’app “Renzo Arbore Channel, su cui pubblica dei video, su Rai 5 insieme a Gegè Telesforo condurrà un programma di venti puntate: “Appresso alla Musica” e sarà anche ospite di alcuni programmi tv. Al giornale “Oggi” ha anche rivelato di dispiacersi per non aver scoperto il conduttore e comico Valerio Lundini.

Parlando di tutti i talenti che ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo, Renzo Arbore ha detto che continua a cercare talenti ma ormai soprattutto riguardo ai comici e alle persone con un’ironia spiccata, è molto complicato trovarli. Apprezza molto l’amico, attore e comico Nino Frassica, sostenendo che come lui non ce ne sono più; poi ha dichiarato che gli sarebbe molto piaciuto scovare per primo Valerio Lundini.











