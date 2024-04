Renzo Rosso, chi è l’imprenditore e fondatore di Diesel/ Carriera, interessi sportivi e vita privata

Renzo Rosso, chi è il noto imprenditore e fondatore di Diesel

Renzo Rosso è uno stilista ed imprenditore di successo, noto soprattutto per essere il fondatore di Diesel. I suoi primi passi nell’imprenditoria risalgono in realtà da adolescente quando, frequentando una scuola superiore specializzata nella formazione di tecnici per l’impresa tessile, produsse il suo primo indumento auto-progettato. Si trattava di un paio di jeans a vita bassa e a zampa d’elefante, in seguito al quale produsse diversi modelli di jeans: questa prima esperienza fu solo il trampolino di lancio per il suo incredibile successo.

A soli 23 anni fondò nel 1978 il marchio Diesel, azienda di abbigliamento rinomata soprattutto per i jeans, e ne assunse il controllo nel 1985. Inoltre è presidente di OTB Group e fondatore dell’organizzazione no-profit Only The Brave Foundation, attiva in materia di solidarietà. La cavalcata nel mondo dell’imprenditoria, con annessi successi, ha portato Renzo Rosso nell’olimpo delle persone più ricche d’Italia, secondo la classifica stilata da Forbes.

Renzo Rosso, le attività in ambito sportivo e la vita privata

Renzo Rosso opera inoltre nel mondo dello sport e, dal 1996 al 2018, è stato proprietario del Bassano Virtus, la squadra di calcio della città di Bassano del Grappa, con la quale ha sfiorato più volte la promozione in Serie B. Nel 2018, in particolare, ha rifondato la squadra del Vicenza Calcio in seguito al fallimento con la nuova denominazione L.R. Vicenza Virtus. Inoltre, dal 2016 il marchio Diesel è sponsor ufficiale del Milan e dal 2018 lo stesso marchio diventa main sponsor del L.R. Vicenza.

Approfondendo invece la sua vita privata, Renzo Rosso è padre di 7 figli avuti da tre relazioni differenti. La sua attuale compagna di vita è la moglie Arianna Alessi, dalla quale ha avuto la figlia Sydne. La coppia si sposò in gran segreto nel marzo 2022 a Miami, a rivelarlo fu lo stesso imprenditore in un post su Instagram pubblicato l’anno scorso.

