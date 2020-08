Retrocessione in Serie B/ Genoa o Lecce chi si salva in Serie A e chi sarà retrocesso

La lotta retrocessione in Serie A entra nella sua ultima giornata: il 38^ turno ci dirà chi tra Genoa e Lecce dovrà scendere in Serie B accompagnando Brescia e Spal, il cui destino era segnato da tempo e che infatti sono aritmeticamente condannate. L’ultima giornata infrasettimanale ci ha però regalato uno scontro che si risolverà negli ultimi 90 minuti: il calendario infatti ha giocato a favore del Lecce che, impegnato sul campo di un’Udinese che aveva già ottenuto la salvezza, è andata sotto ma ha saputo rimontare con i gol dei suoi cannonieri principali – ovvero Marco Mancosu e Gianluca Lapadula. Contemporaneamente il Genoa è caduto a Reggio Emilia, contro un Sassuolo che pur tranquillo non ha fatto sconti: al Mapei Stadium è finita addirittura 5-0, una botta tremenda anche sul piano psicologico per un Grifone che ha visto il Lecce segnare negli ultimi 10 minuti e prolungare il discorso. La classifica ora ci dice che il Genoa ha 36 punti contro i 35 dei salentini; il calendario propone Genoa-Verona e Lecce-Parma chiaramente allo stesso orario, le 20:45 di domenica 2 agosto, e allora andiamo a vedere in che modo si potrebbe concludere questa lotta salvezza tra le due squadre.

LOTTA RETROCESSIONE IN SERIE B: GENOA-LECCE, TUTTO IN 90 MINUTI

Genoa e Lecce sono avversarie nella lotta retrocessione in Serie A: avendo un punto di vantaggio, il Grifone è padrone del proprio destino e ha anche la possibilità di giocare in casa, anche se senza pubblico. Il calendario però potrebbe giocare uno scherzo crudele ai rossoblu: l’avversario è il Verona allenato da Ivan Juric, un grande ex che è sempre rimasto nel cuore della gradinata Nord. Potrebbe essere proprio lui a fare lo scherzetto al Genoa; che per salvarsi ha bisogno di non perdere più di un punto dal Lecce. Infatti, in caso di arrivo alla stessa altezza della classifica la doppia sfida premierebbe i rossoblu (lo vedremo); i salentini devono necessariamente avere un punto in più al termine del campionato e, perché sia così, hanno la necessità di vincere contro un Parma che ha una situazione di classifica tranquilla ma che spera di chiudere in bellezza dopo aver subito la rimonta dell’Atalanta. In caso di successo al Via del Mare, i giallorossi dovranno poi sperare che il Genoa non faccia lo stesso: in questo caso opererebbero il sorpasso e si prenderebbero una salvezza che sarebbe davvero incredibile per come si erano messe le cose. Mancano dunque 90 minuti al termine del campionato: non ci resta che stare a vedere come andranno le cose…



